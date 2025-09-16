ËüÇî¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÀª¤¾¤í¤¤¡¡³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó30ÂÎ
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤Ç16Æü¡¢³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ìó30ÂÎ¤¬¼¡¡¹¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ËüÇî¸ø¼°¤Î¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¤Û¤«¡¢³Æ´Û¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬²°Æâ·à¾ì¤Ë½¸·ë¡£ÃÅ¾å¤Ç1ÂÎ¤º¤ÄÌ¾Á°¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¤¥Ä´Û¤Î¡Ö¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¡×¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡³Æ´Û¤Î°ÆÆâ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤â³«ºÅ¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤ä¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ò¾Ð´é¤ÇÊâ¤¤¤¿¡£