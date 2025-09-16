MLBフィリーズのカイル・シュワバー選手が日本時間16日のドジャース戦の初回、左腕のアンソニー・バンダ投手からアウトコースのスライダーにタイミングを外されますが、右中間席へ飛び込む53号ソロを記録しました。

フィリーズはシュワバー選手の一発を含む3本のアーチが飛び出し、延長戦の末に6-5で勝利。ナ・リーグ東地区の優勝を決めました。

残り試合も10試合あまりとなる中、3戦連発のシュワバー選手が、ナ・リーグ本塁打争いで2位の大谷選手と4本差に拡大。メジャー全体でもマリナーズのカル・ローリー選手の54本に迫っています。

また128打点もメジャートップで堂々2冠。チームの地区優勝も決めた32歳は、残り11試合でどこまで積み上げるのか。あすのドジャース戦は、“投手・大谷”との対戦にも注目されます。

▽両リーグ本塁打数上位者と残り試合

〈ア・リーグ〉

1位 54本 カル・ローリー(マリナーズ) 12試合

2位 48本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース) 12試合

3位 45本 フニオール・カミネロ(レイズ) 12試合

〈ナ・リーグ〉1位 53本 カイル・シュワバー(フィリーズ) 11試合2位 49本 大谷翔平(ドジャース) 12試合3位 40本 フアン・ソト(メッツ) 12試合