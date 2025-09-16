9月14日（日）に放送されたABEMAの『ガールオアレディ シーズン2』では、芸人界隈から“モテすぎる芸能人”が実名で明かされる場面があった。

同番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて運命の相手を見つけていく婚活ドキュメンタリー。

番組MCは前シーズンでもMCを務めたアンミカ、若槻千夏に加え、オリエンタルラジオの藤森慎吾、平祐奈が務めている。

今回の第4話では、ガールチームの会社経営者・モエミが4名の男性から恋の矢印を向けられるという驚異のモテっぷりを発揮していることから、藤森が「みなさんの周りにも『この人モテすぎだな』っていう人いますか？」と質問を投げかける。

さらに藤森は「芸人界隈だと森香澄さんがめちゃくちゃ人気。バラエティでも芸人との距離感が近くて、好きな人が多い」と実名で告白した。

一方、アンミカは「個人的に芸能界で結構聞いた名前が藤森くんでしたね」「透明感がある、色白、会話上手、ユーモアがあるとかでモテ男やなあって思ったなあ」とぶっちゃけ。

このことを聞いた藤森は照れた様子で「ありがとうございます、何も気の利いたことが言えません！」と口にしていた。