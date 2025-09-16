[9.16 ACLE¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àá](G¥¹¥¿)

¢¨19:00³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢]

ÀèÈ¯

GK 1 Ã«¹¸À¸

DF 3 ¾»»Ò¸»

DF 5 ¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥Á

DF 19 Ãæ»³ÍºÂÀ

DF 50 ²¬Â¼ÂçÈ¬

MF 6 Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±

MF 16 Á°´²Ç·

MF 26 ÎÓ¹¬Â¿Ïº

FW 7 ÁêÇÏÍ¦µª

FW 10 ¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û

FW 90 ¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó

¹µ¤¨

GK 13 ¼éÅÄÃ£Ìï

GK 44 ¿·°æ±ÉÁï

DF 2 º£°æÃÒ´ð

MF 18 ²¼ÅÄËÌÅÍ

MF 23 ÇòºêÎ¿Ê¼

MF 28 ¥Á¥ã¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó

MF 8 ÀçÆ¬·¼Ìð

FW 11 Áý»³Ä«ÍÛ

FW 15 ¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯

FW 20 À¾Â¼Âó¿¿

FW 22 ¾ÂÅÄ½ÙÌé

FW 9 Æ£ÈøæÆÂÀ

´ÆÆÄ

¹õÅÄ¹ä

[FC¥½¥¦¥ë]

ÀèÈ¯

GK 21 ¥Á¥§¡¦¥Á¥ç¥ë¥¦¥©¥ó

DF 16 ¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó

DF 20 ¥¤¡¦¥Ï¥ó¥É

DF 40 ¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó

DF 63 ¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥¤¥ë

MF 7 ¥Á¥ç¥ó¡¦¥¹¥ó¥¦¥©¥ó

MF 8 ¥¤¡¦¥¹¥ó¥â

MF 29 ¥ê¥å¡¦¥¸¥§¥à¥ó

FW 10 ¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥ê¥ó¥¬¡¼¥É

FW 45 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥É¥¥¥¬¥ó¥¸¥Ã¥Á

FW 77 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥·¥¦¥Ð

¹µ¤¨

GK 31 ¥«¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥à

DF 18 ¥Á¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¦¥¯

DF 22 ¥­¥à¡¦¥¸¥ó¥¹

DF 5 ¥ä¥¶¥ó¡¦¥¢¥ë¥¢¥é¥Ö

MF 41 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥É¥æ¥ó

MF 88 ¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ï¥ó¥®¥ç¥ë

FW 11 ¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó

FW 14 ¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Ü¥à

FW 27 ¥à¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¥ó

FW 37 ¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ï¥ó¥ß¥ó

FW 70 ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥ª¥ê¥Ù¥¤¥é

FW 9 ¥Á¥ç¡¦¥è¥ó¥¦¥¯

´ÆÆÄ

¥­¥à¡¦¥®¥É¥ó