いわき戦一発レッドの札幌2選手に対する処分決定…MF荒野拓馬は2試合出場停止&罰金10万円
Jリーグは16日、北海道コンサドーレ札幌のMF荒野拓馬に2試合出場停止処分が、FWマリオ・セルジオには1試合の出場停止処分が下されたことを発表した。両選手とも今月13日のいわきFC戦で一発退場になっていた。
Jリーグ規律委員会は荒野について「相手競技者の右足首に対し、足裏を使い過剰な力でタックルをした行為は、『著しい反則行為』に該当すると判断」と説明。同違反の下限にあたる2試合出場停止と10万円の罰金処分を下した。
またマリオ・セルジオについては「倒れている相手競技者を飛び越す際に左脛付近を踏みつけた行為は、『選手等に対する反スポーツ的な行為』に該当すると判断」と説明。「選手等に対する暴行」での最低3試合出場停止処分は免れて1試合の出場停止にとどまった。
なお高知ユナイテッドSCのFWジョップ・セリンサリウも、今月13日の栃木SC戦における退場について「相手競技者の胸付近を押し倒した行為は、『選手等に対する反スポーツ的な行為』に該当する」と判断されて1試合出場停止で決定している。
