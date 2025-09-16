昨年末の移籍発表時に入籍公表、DF戸根一誓に第一子誕生「大分の人達は良い人ばかりで凄く支えてもらいました」
大分トリニータは16日、DF戸根一誓に第一子となる長男が誕生したことを発表した。今月1日が誕生日だという。
戸根は今季から大分に加入。鹿児島ユナイテッドFCからの移籍発表となった昨年12月、鹿児島を通じて「話は変わりますが、先日鹿児島で入籍をしました。飲食店や色々な場所で妻にも良くしていだきありがとうございました。これからも2人で仲良くやっていけたらなと思います」と明らかにしていた。長男誕生に際して以下のようにコメントしている。
「先日第一子が産まれました。妊娠、出産にあたって僕達は本当に人に恵まれていると感じました。チームメイトやスタッフ、産婦人科の先生、助産師さんなど、色々な場所で妻に気遣ってくれる人達がいて、僕らは改めて皆さんに助けてもらって生きているのだなと思いました。大分の人達は良い人ばかりで凄く支えてもらいました。この場を借りて感謝申し上げます。本当にありがとうございました」
