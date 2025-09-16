主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月16日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月16日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 43( 40)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8( 0)
日経225ミニ 12月限 522( 522)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 166( 0)
TOPIX先物 12月限 168( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1626( 874)
3月限 14( 12)
TOPIX先物 12月限 311( 183)
日経225ミニ 10月限 4946( 2026)
11月限 130( 48)
12月限 56207( 22583)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 509( 291)
3月限 21( 5)
日経225ミニ 10月限 2581( 1385)
11月限 36( 6)
12月限 32048( 17440)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 79( 79)
日経225ミニ 10月限 415( 415)
11月限 27( 27)
12月限 3216( 3216)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 303( 303)
3月限 12( 12)
TOPIX先物 12月限 20( 20)
日経225ミニ 10月限 324( 324)
11月限 2( 2)
12月限 19908( 19908)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
