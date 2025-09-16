　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月16日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　43(　　　40)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 8(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 522(　　 522)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 166(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 168(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1626(　　 874)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　14(　　　12)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 311(　　 183)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4946(　　2026)
　　　　　 　 　11月限　　　　 130(　　　48)
　　　　　 　 　12月限　　　 56207(　 22583)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 509(　　 291)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　21(　　　 5)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2581(　　1385)
　　　　　 　 　11月限　　　　　36(　　　 6)
　　　　　 　 　12月限　　　 32048(　 17440)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　79(　　　79)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 415(　　 415)
　　　　　 　 　11月限　　　　　27(　　　27)
　　　　　 　 　12月限　　　　3216(　　3216)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 303(　　 303)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 324(　　 324)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　12月限　　　 19908(　 19908)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース