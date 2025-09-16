　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4189(　　2841)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1503(　　 996)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4891(　　4855)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　56(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 110(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 8(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3675(　　 311)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　13(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4050(　　 393)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 936(　　 835)
日経225ミニ　 　10月限　　　 30500(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　　15(　　　 0)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 596(　　 596)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 584(　　 384)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2595(　　1220)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　44(　　　44)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 364(　　 284)
日経225ミニ　 　10月限　　　　6331(　　2609)
　　　　　 　 　11月限　　　　　91(　　　31)
　　　　　 　 　12月限　　　111189(　 59609)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 829(　　 583)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　28(　　　16)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4984(　　2610)
　　　　　 　 　11月限　　　　　70(　　　16)
　　　　　 　 　12月限　　　 45683(　 22661)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 603(　　 603)
　　　　　 　 　11月限　　　　　87(　　　87)
　　　　　 　 　12月限　　　　4983(　　4983)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 873(　　 873)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　34(　　　34)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 701(　　 701)
　　　　　 　 　11月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　12月限　　　 40847(　 40847)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

