主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月16日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4189( 2841)
TOPIX先物 12月限 1503( 996)
日経225ミニ 12月限 4891( 4855)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 56( 0)
TOPIX先物 12月限 110( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8( 0)
TOPIX先物 12月限 3675( 311)
日経225ミニ 12月限 13( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4050( 393)
TOPIX先物 12月限 936( 835)
日経225ミニ 10月限 30500( 0)
12月限 15( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 596( 596)
TOPIX先物 12月限 584( 384)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2595( 1220)
3月限 44( 44)
TOPIX先物 12月限 364( 284)
日経225ミニ 10月限 6331( 2609)
11月限 91( 31)
12月限 111189( 59609)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 829( 583)
3月限 28( 16)
日経225ミニ 10月限 4984( 2610)
11月限 70( 16)
12月限 45683( 22661)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
日経225ミニ 10月限 603( 603)
11月限 87( 87)
12月限 4983( 4983)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 873( 873)
3月限 34( 34)
日経225ミニ 10月限 701( 701)
11月限 10( 10)
12月限 40847( 40847)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
