外国証券 先物取引高情報まとめ（9月16日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6551( 6243)
3月限 12( 12)
TOPIX先物 12月限 8949( 8949)
日経225ミニ 10月限 5454( 5454)
11月限 108( 108)
12月限 99702( 99702)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5820( 4858)
3月限 28( 28)
TOPIX先物 12月限 5756( 5756)
日経225ミニ 10月限 3175( 3175)
11月限 136( 136)
12月限 63884( 63884)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 51( 39)
TOPIX先物 12月限 154( 154)
日経225ミニ 12月限 793( 793)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 150( 129)
3月限 10( 10)
TOPIX先物 12月限 1408( 1310)
日経225ミニ 10月限 210( 210)
12月限 3083( 2951)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 373( 372)
TOPIX先物 12月限 801( 801)
日経225ミニ 11月限 2( 2)
12月限 4998( 4998)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 185( 168)
TOPIX先物 12月限 980( 980)
日経225ミニ 12月限 384( 366)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1371( 1355)
TOPIX先物 12月限 1339( 1339)
日経225ミニ 10月限 34( 34)
12月限 12058( 12058)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 153( 153)
TOPIX先物 12月限 436( 436)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 199( 199)
TOPIX先物 12月限 462( 462)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 40( 40)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6( 0)
TOPIX先物 12月限 34( 34)
日経225ミニ 10月限 179( 179)
12月限 246( 246)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
