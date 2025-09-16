　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6551(　　6243)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8949(　　8949)
日経225ミニ　 　10月限　　　　5454(　　5454)
　　　　　 　 　11月限　　　　 108(　　 108)
　　　　　 　 　12月限　　　 99702(　 99702)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5820(　　4858)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　28(　　　28)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5756(　　5756)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3175(　　3175)
　　　　　 　 　11月限　　　　 136(　　 136)
　　　　　 　 　12月限　　　 63884(　 63884)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　51(　　　39)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 154(　　 154)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 793(　　 793)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 150(　　 129)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1408(　　1310)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 210(　　 210)
　　　　　 　 　12月限　　　　3083(　　2951)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 373(　　 372)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 801(　　 801)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　12月限　　　　4998(　　4998)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 185(　　 168)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 980(　　 980)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 384(　　 366)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1371(　　1355)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1339(　　1339)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　12月限　　　 12058(　 12058)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 153(　　 153)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 436(　　 436)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 199(　　 199)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 462(　　 462)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　40(　　　40)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 6(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　34(　　　34)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 179(　　 179)
　　　　　 　 　12月限　　　　 246(　　 246)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

