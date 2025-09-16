外国証券 先物取引高情報まとめ（9月16日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 23458( 21105)
3月限 17( 17)
TOPIX先物 12月限 30196( 29832)
日経225ミニ 10月限 22845( 18845)
11月限 193( 193)
12月限 281130( 280118)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 20762( 18728)
3月限 87( 87)
TOPIX先物 12月限 23425( 23225)
日経225ミニ 10月限 16182( 13682)
11月限 233( 233)
12月限 168735( 167755)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1112( 474)
TOPIX先物 12月限 1269( 887)
日経225ミニ 10月限 2018( 18)
12月限 5908( 5908)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3989( 612)
3月限 14( 14)
TOPIX先物 12月限 5858( 4236)
日経225ミニ 10月限 25218( 218)
12月限 2079( 2077)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3135( 2373)
TOPIX先物 12月限 7474( 7233)
日経225ミニ 10月限 1104( 104)
11月限 13( 13)
12月限 14171( 14171)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2387( 2151)
TOPIX先物 12月限 4673( 4597)
日経225ミニ 12月限 5455( 5449)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2644( 2539)
TOPIX先物 12月限 6975( 6975)
日経225ミニ 10月限 98( 98)
12月限 34117( 34105)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 652( 565)
TOPIX先物 12月限 723( 643)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3477( 1280)
TOPIX先物 12月限 2289( 1789)
日経225ミニ 12月限 2451( 2451)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 5( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 341( 300)
TOPIX先物 12月限 1057( 1057)
日経225ミニ 10月限 84( 84)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
