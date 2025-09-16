　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 23458(　 21105)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 30196(　 29832)
日経225ミニ　 　10月限　　　 22845(　 18845)
　　　　　 　 　11月限　　　　 193(　　 193)
　　　　　 　 　12月限　　　281130(　280118)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 20762(　 18728)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　87(　　　87)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 23425(　 23225)
日経225ミニ　 　10月限　　　 16182(　 13682)
　　　　　 　 　11月限　　　　 233(　　 233)
　　　　　 　 　12月限　　　168735(　167755)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1112(　　 474)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1269(　　 887)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2018(　　　18)
　　　　　 　 　12月限　　　　5908(　　5908)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3989(　　 612)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5858(　　4236)
日経225ミニ　 　10月限　　　 25218(　　 218)
　　　　　 　 　12月限　　　　2079(　　2077)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3135(　　2373)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7474(　　7233)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1104(　　 104)
　　　　　 　 　11月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　12月限　　　 14171(　 14171)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2387(　　2151)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4673(　　4597)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5455(　　5449)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2644(　　2539)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6975(　　6975)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　98(　　　98)
　　　　　 　 　12月限　　　 34117(　 34105)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 652(　　 565)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 723(　　 643)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3477(　　1280)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2289(　　1789)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2451(　　2451)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　 5(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 341(　　 300)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1057(　　1057)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　84(　　　84)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース