³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú°ú¤±¸å¡Û¡¡Ãæ¶ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤Æ¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤
Âçºå12·î¸Â
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡44640¡¡+160¡¡¡Ê+0.35¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3145.0¡¡+9.5¡¡¡Ê+0.30¡ó¡Ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê12·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ160±ß¹â¤Î4Ëü4640±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï4Ëü4640±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê4Ëü4635±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢Çã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤Ä¾¸å¤Ë¤Ï4Ëü4810±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£Æ±»þ¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÀáÌÜ¤Î4Ëü5000±ß¤Ë¾è¤»¤Æ9·î¤ÎSQÃÍ¡Ê4Ëü5016.28±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤óÃ£À®´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Á°¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ4Ëü4370±ß¤Þ¤ÇÆð²½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¡Ê4Ëü4400±ß¡Ë¿å½à¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¡¢Á°¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥×¥é¥¹·÷¤ò²óÉü¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç4Ëü4830±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÆüÊÆÃæ¶ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÆ°¤¤ÏÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸å¾ì¤Ï4Ëü4600±ß～4Ëü4800±ßÊÕ¤ê¤Ç¤ÎÊÝ¤Á¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬4Ëü5000±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤³¤È¤ÇÃ£À®´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏÁ°¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÍø±×³ÎÄê¤ËÈ¼¤¦¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤ÎÆ°¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Ã»´üÅª¤Ê¥·¥çー¥È¤âÍ¶¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢+2¦Ò¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥çー¥È¤ò»Å³Ý¤±¤ëÆ°¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢È¿ÂÐ¤Ë²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°¤¬¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ÇÁ°¾ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¹âÃÍ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¾å¸þ¤¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë+2¦Ò¤È+3¦Ò¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¿ä°Ü¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç+2¦Ò¤Ï4Ëü4620±ß¡¢+3¦Ò¤¬4Ëü5440±ßÊÕ¤ê¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü·Ð225ÀèÊª¤ÈÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤È¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤ÏÌó-250±ß¤Û¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ç4Ëü5000±ß¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï4Ëü4750±ßÊÕ¤ê¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤È¥í¥ó¥°¤òÍ¶¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤·¤Æ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢9·î¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ÇÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ï0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò´Þ¤á¡¢Ç¯Æâ3²ñ¹çÏ¢Â³¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£17Æü¤ÎFOMC¤Î·ë²ÌµÚ¤Ó¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤Î²ñ¸«ÆâÍÆ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¶ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹µ¤¨ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥í¥ó¥°¤ÎÆ°¤¤Ï¼ê¹µ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÆ°¤¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤Ë¤Ï+2¦Ò¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢+2¦Ò¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î4Ëü4625±ß¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾å²¼¤Î¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤È¤Ê¤ë¡¢4Ëü4375±ß¤«¤é4Ëü4875±ßÊÕ¤ê¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£+2¦Ò¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢4Ëü4625±ß¤«¤é4Ëü5125±ß¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¤È¤ß¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.19ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£°ì»þ14.24ÇÜ¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤¬¤ê¡¢6·î30Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿14.24ÇÜ¤òÂª¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÌÜÀèÅª¤ÊÃ£À®´¶¤«¤é¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¡¢14.16ÇÜ¤ËÄã²¼¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢+2¦Ò¡Ê14.14ÇÜ¡Ë¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë·Á¤À¤Ã¤¿¡£+2¦Ò¿å½à¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢NT¥í¥ó¥°¤ÎÁÈÀ®¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê12·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬2Ëü1105Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü8728Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬4618Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬2841Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬2539Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬2373Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬2151Ëç¡¢Æü»º¾Ú·ô¤¬2023Ëç¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¤¬1280Ëç¡¢SBI¾Ú·ô¤¬1220Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬2Ëü9832Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬2Ëü3225Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬7233Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬6975Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬4597Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬4236Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬2257Ëç¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¤¬1789Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬1506Ëç¡¢¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô¤¬1057Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹