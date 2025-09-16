「日経225オプション」10月限プット手口情報（16日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 558( 58)
ゴールドマン証券 25( 25)
SBI証券 13( 11)
楽天証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
安藤証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
SBI証券 9( 9)
BNPパリバ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 140( 140)
UBS証券 100( 100)
SBI証券 23( 13)
楽天証券 9( 9)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
ゴールドマン証券 9( 9)
日産証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 18( 6)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 558( 58)
ゴールドマン証券 25( 25)
SBI証券 13( 11)
楽天証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
安藤証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
SBI証券 9( 9)
BNPパリバ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 140( 140)
UBS証券 100( 100)
SBI証券 23( 13)
楽天証券 9( 9)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
ゴールドマン証券 9( 9)
日産証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 18( 6)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース