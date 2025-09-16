「日経225オプション」10月限プット手口情報（16日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3875円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 19( 19)
ABNクリアリン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 494( 394)
JPモルガン証券 238( 138)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
SBI証券 65( 29)
BNPパリバ証券 320( 20)
楽天証券 19( 19)
松井証券 12( 12)
安藤証券 3( 3)
あかつき証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 200( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
◯4万4250円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
ABNクリアリン証券 20( 20)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 92( 92)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
ビーオブエー証券 15( 15)
JPモルガン証券 12( 12)
みずほ証券 10( 10)
BNPパリバ証券 10( 10)
SBI証券 10( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 130( 130)
ビーオブエー証券 100( 100)
BNPパリバ証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 11( 11)
SBI証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
ビーオブエー証券 10( 10)
SBI証券 21( 7)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5125円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
みずほ証券 130( 0)
◯4万4125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
◯4万4625円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
