「日経225オプション」10月限コール手口情報（16日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
SBI証券 15( 13)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
SBI証券 41( 35)
BNPパリバ証券 14( 14)
楽天証券 8( 8)
松井証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
楽天証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 9( 9)
BNPパリバ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 198( 178)
JPモルガン証券 50( 50)
SBI証券 76( 42)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
楽天証券 37( 37)
松井証券 37( 37)
ゴールドマン証券 25( 25)
BNPパリバ証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 14( 14)
野村証券 10( 10)
インタラクティブ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
ドイツ証券 20( 0)
◯4万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 11( 11)
SBI証券 10( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 5( 5)
マネックス証券 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
