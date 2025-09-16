「日経225オプション」10月限コール手口情報（16日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 121( 121)
BNPパリバ証券 39( 39)
松井証券 20( 20)
SBI証券 12( 8)
岩井コスモ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1360( 0)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 217( 217)
BNPパリバ証券 95( 95)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
SBI証券 36( 22)
楽天証券 21( 21)
松井証券 20( 20)
JPモルガン証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 7( 7)
マネックス証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
野村証券 450( 0)
◯4万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 69( 69)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 473( 373)
BNPパリバ証券 100( 100)
SBI証券 87( 75)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
UBS証券 40( 40)
楽天証券 39( 39)
ビーオブエー証券 21( 21)
◯4万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 121( 121)
BNPパリバ証券 39( 39)
松井証券 20( 20)
SBI証券 12( 8)
岩井コスモ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1360( 0)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 217( 217)
BNPパリバ証券 95( 95)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
SBI証券 36( 22)
楽天証券 21( 21)
松井証券 20( 20)
JPモルガン証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 7( 7)
マネックス証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
野村証券 450( 0)
◯4万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 69( 69)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 473( 373)
BNPパリバ証券 100( 100)
SBI証券 87( 75)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
UBS証券 40( 40)
楽天証券 39( 39)
ビーオブエー証券 21( 21)