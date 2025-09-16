南大隅町で14日、日米共同訓練に参加しているアメリカ海兵隊の隊員が運転する車が、ガードパイプに接触する事故がありました。県は訓練前、国に、事件・事故が起きた場合は、速やかに情報提供するよう求めていましたが、今回、県に報告があったのは、1日たった15日の夕方でした。



県によりますと、14日夕方、南大隅町でアメリカ海兵隊の隊員が運転する車が、道路脇のガードパイプに接触する事故を起こしました。ケガ人はいませんでした。





陸上自衛隊とアメリカ海兵隊などは、今月11日から、離島の防衛を想定し、国内最大規模の日米共同訓練を行っています。事故を起こしたのは、この訓練に参加している隊員です。事故の詳しい時間や場所は、明らかにされていませんが、九州防衛局は「隊員はレンタカーで訓練時間外に運転していた」と説明しています。県は訓練前に、国に対し、アメリカ軍の関係者などの事件・事故の発生防止に万全を期すとともに、発生した場合は、速やかな情報提供を行うことを求めていました。しかし、九州防衛局が県に情報を提供したのは、事故から1日たった15日の午後5時半ごろでした。これに対し、塩田知事は。（塩田知事）「このような事故が起きたというのは、遺憾だと思っている。今回のように1日たってということではなく、速やかな情報提供ということで、これも今回、改めて国のほうに申し上げているところ」県は改めて、住民の安心・安全の確保と速やかな情報提供を行うよう国に要請したということです。