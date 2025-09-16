万博ミャクミャクの「閉幕に向けた限定デザイン」登場 公式発表に「あかーん！泣いてまうー！」「サンキュウやわ」
大阪・関西万博の閉幕（10月13日）まで1ヶ月を切った18日、「2025大阪・関西万博公式ライセンス商品」の公式SNSが更新され、ミャクミャクの「閉幕に向けた限定デザイン」が登場した。
【画像】ミャクミャク「閉幕に向けた限定デザイン」が登場
画像では、ミャクミャクが「THANK YOU EXPO2025」の文字やハートマークとともにポージング。
「いよいよラストスパート 閉幕に向けた限定デザインが登場しました」と伝え、「今しか手に入らない限定デザイングッズも随時販売予定です！万博の思い出を形に残しませんか」と呼びかけた。
これに対して「あかーん！泣いてまうー！」「万博終わるの寂しいなあ…」「こちらこそ...ミャクミャクにサンキュウやわ」など、多数の声が寄せられている。
