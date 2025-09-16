西野カナが、活動再開後初となる全国アリーナツアー追加公演の模様を収めた映像商品『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』を11月19日に発売することが決定した。

今年4月〜6月にかけて開催されていた、西野カナにとって2018年以来およそ7年ぶりの全国アリーナツアー＜Fall In Love With You Again Tour 2025＞。6会場12公演、のべ13万人を動員した本ツアーの、さいたまスーパーアリーナでの追加公演の模様が映像化される。

完全生産限定盤、通常盤初回仕様限定盤の2つの仕様で、それぞれBlu-ray/DVDのあわせて4形態での発売。本編は、「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」など大ヒット曲から、追加公演でサプライズ披露となった最新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」まで満載の、アンコール含む全26曲が完全収録される。

また通常盤初回仕様限定盤には、カードサイズステッカーと、本編がスマホで楽しめるプレイパスが封入。完全生産限定盤は、ツアーの裏側密着など30分超えの豪華メイキング映像に加えて、ライブ写真25枚のフォトカード、自立式のフォトスタンドにもなるフォトカードケースやアクリルキーホルダー、そして本編のみ視聴可能なプレイパスも封入された豪華仕様となっている。

あわせて完全生産限定盤のジャケット写真も公開。ツアーのグッズにもなったキャラクター “ダブルハートちゃん” を彷彿とさせる、2つのハートがデザインされている。

『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』

2025年11月19日発売

予約：https://nishinokana.lnk.to/Kana_Nishino_Fall_In_Love_With_You_Again_Tour_2025 ◼︎完全生産限定盤（Blu-ray/DVD）￥13,000(税込)

2BD/2DVD(LIVE本編DISC&特典映像DISC)+豪華BOX仕様,25枚フォトカード,自立式フォトスタンド兼フォトカードケース,アクリルキーホルダー,プレイパス封入(LIVE本編映像のみ)

Blu-ray：SEXL-336~338

DVD：SEBL-360~362 ◼︎通常盤初回仕様限定盤（Blu-ray/DVD）￥8,500(税込)

BD/DVD(LIVE本編DISC),カードサイズステッカー,プレイパス封入

Blu-ray：SEXL-339

DVD：SEBL363 【特典映像DISC詳細】

ツアーの裏側密着を中心とした、総尺30分超えの豪華なメイキング映像

“Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025” Making Video

“With You” Photo Shooting / MV Making Video 【収録内容】 EYES ON YOUBest Friendもしも運命の人がいるのならDarlingBelieve -short-パッ -short-イントゥ・ミーUNZARI -short-candy -short-Abracadabra -short-Funny君に会いたくなるから会いたくて 会いたくて好きDear…15We Don’t Stop -short-GO FOR IT !! -short-Day 7 -short-Sherie -short-私たち EYES ON YOUBest Friendもしも運命の人がいるのならDarlingBelieve -short-パッ -short-イントゥ・ミーUNZARI -short-candy -short-Abracadabra -short-Funny君に会いたくなるから会いたくて 会いたくて好きDear…15We Don’t Stop -short-GO FOR IT !! -short-Day 7 -short-Sherie -short-私たち EN1. トリセツ

EN2. また君に恋をする

EN3. With You

EN4. Esperanza

EN5. マジカルスターシャインメイクアップ☆ 【対象店舗/特典内容】

Sony Music Shop：オリジナルアクリルブロック

楽天ブックス：オリジナルスマホショルダー

Amazon.co.jp：オリジナルコットン巾着

TOWER RECORDS全店（オンライン含む）：オリジナルA5クリアファイル

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（２種１セット）

セブンネットショッピング：オリジナルナップサック

西野カナ応援店：オリジナルカードサイズステッカー

