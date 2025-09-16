IVEウォニョン、エメラルド×純白ドレスで圧巻の美 『ブルガリ』イベントに登場
韓国の6人組グループ・IVEのチャン・ウォニョンが16日、東京・国立新美術館で行われた『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』オープニングデイ フォトコールに登場した。
ウォニョンは、エメラルドのリング、ネックレス、イヤリングを身につけ、純白ドレスをまとった、まるでプリンセスのような装いで登場。「エメラルドの色が目立つように、ホワイトで。そしてブルガリの輝きを目立たせるためにロングドレスにしました」とキュートな笑みを浮かべ、「この展覧会を東京で見られることはとてもうれしいですし、ブルガリの優雅な精神を感じられました」とコメントした。
日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当てる。ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと個人コレクションから約350点のハイジュエリーの傑作に加えて、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。
イベントにはキム・ジウォン、森星、山下智久、小雪、大政絢、中島健人、のん、EXILE AKIRA、井川遥、桐谷美玲、MIYAVI、目黒蓮（Snow Man）も登場した。
