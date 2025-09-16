DeNeelが、最新デジタルシングル「プルースト」を9月24日に配信リリースすることを発表した。あわせて、本日ジャケット写真も公開となった。

「プルースト」は、泡や香りといった儚いモチーフを通じて、別れの痛みと淡く残る記憶を描いた楽曲だという。スケール感あふれるアレンジと伸びやかなボーカルが重なり合い、壮大なロックチューンとして仕上がっているとのことだ。

▲ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️中野（Vo）コメント

懐かしい匂いで思い出した記憶はとても美しいです。それらは、泡のように消える幻だからこそ愛おしく美しく感じるのだと思います。

終止符を打った恋心も同じで、追い求めずたまに想いみるくらいが良いのだと思います。どうか、あなたが過ごした時間をあなたのために愛せますように。

時には笑いながら、時には泣きながら、あなたの記憶と感情でこの曲に香りを付けてもらえたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

なおDeNeelは、平祐奈・丸山隆平がW主演を務めるドラマDiVE『FOGDOG』のオープニング主題歌を担当しており、9月22日に放送最終回を迎える。

■デジタルシングル「プルースト」 2025年9月24日（火）配信リリース

配信URL：※後日解禁予定

◾️＜DeNeel TWO-MAN LIVE TOUR「PROMENADE」＞ 2025年

10月25日（土）大阪・心斎橋LiveHouse Pangea

10月26日（日）愛知・栄ell.SIZE

11月1日（土）東京・渋谷CLUB CRAWL ▼プレリザーブ先行 / 2025年7月22日（火）19:00〜予定

受付URL：https://w.pia.jp/t/deneel-twoman-tour/