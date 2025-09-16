ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î°æ¸¶¤µ¤ó¤é6¿Í¤ò·Ç³Û¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬¼°Åµ
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï16Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½DF°æ¸¶ÀµÌ¦¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤ä¸µ½÷»ÒÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¸ÎÎëÌÚÊÝ¤µ¤ó¤éÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿6¿Í¤Î·Ç³Û¼°Åµ¤ò³«¤¤¤¿¡£¸µ½÷»ÒÂåÉ½¤ÎÈ¾ÅÄ±Ù»Ò¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¡¢¹âÁÒËã»Ò¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¡¢ÌîÅÄ¼ëÈþ¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¡¢ÌÚ²¬ÆóÍÕ¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤âÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤ä¿ÆÂ²¤ËJFA¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤«¤éµÇ°¥×¥ì¡¼¥È¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¹âÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¤·¡¢Ì¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ø¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ò±þ±ç¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥Ã¥×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°æ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£