◇ナ・リーグ フィリーズ6―5ドジャース（2025年9月15日 ロサンゼルス）

フィリーズが2年連続の地区優勝を決め、主砲のカイル・シュワバーも心ゆくまで余韻に浸った。

チームは前日14日に本拠地フィラデルフィアでロイヤルズとのデーゲームを戦った。試合後にロサンゼルに移動したが、広い北米大陸の東から西への横断で到着したのはドジャースとの試合当日である15日の午前2時前。飛行機の機械トラブルで予定が大幅に遅れた。

それでも試合には延長戦のすえに6―5で勝利。初回にド軍・大谷に4本差を付けるリーグトップの53号ソロを放ったシュワバーは、試合後のシャンパンシャワーでは米スポーツ界の「勝者の象徴」である太い葉巻をくゆらせながら言った。

「この喜びを味わわなきゃ」「こんなことはしょっちゅうあるわけじゃないんだから」「全てが素晴らしい！（Everything’s awesome now！）」

次に目指すは世界一の座。シュワバーは「僕たちは常に努力し、努力を続けている。誰もがお互いに何を期待しているかを理解している。それが素晴らしいことだと思う。僕たちは自分たちに多くのことを期待しているんだ」と力を込めた。