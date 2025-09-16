´äÅÄ¹äÅµ¡¢Ìó1Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSPACE COWBOY¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
´äÅÄ¹äÅµ¤¬¡¢Ìó1Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSPACE COWBOY¡Ù¤ò12·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¶¯¤¤Ï²Ì¡¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö±§Ãè¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢ËÜºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
2025Ç¯11·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥½¥í½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ãTakanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 ¡ÈSPACE COWBOY¡É¡ä¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖZERO GRAVITY¡×¤Ê¤É¿·¶Ê¤ò6¶Ê¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Billboard JAPAN ¡ÈTop Singles Sales¡É¤È¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¶¦¤Ë¡¢¼«¿È½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖPhone Number¡×¤ä¡¢º£²Æ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡ÖTORICO¡×¤Ê¤É¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤¬¥½¥í¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹Á´11¶Ê¤ò¼ý¤á¤¿1Ëç¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤½¤·¤Æ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSPACE COWBOY¡×ËÜºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡¢¡È¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️´äÅÄ¹äÅµ ¥³¥á¥ó¥È
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿2Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¹½À®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¤è¤ê¹üÂÀ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤«¤Ä¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê²»³Ú¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡ÖZERO GRAVITY¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë11¶Ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Éý¹¤¤¤Î¤Ç¡¢²áµîºî¤È¤Î²Î¤¤Êý¤Î°ã¤¤¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒÄ°¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
´°Á´¼õÃíÀ¸»ºARTÈ×¤Ç¤Ï¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤¬¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿³¨²è¤ò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë»ÈÍÑ¡£¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹É÷¡¦LP¥µ¥¤¥ºBOX¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Æ±³¨²è¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÉõÆþ¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢³¨²èÀ©ºî¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤ä¡¢ºî¶ÈÃæ¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤ò¼ý¤á¤¿¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TRAVELÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂÚºß¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Vlog¤òDVD¤Ë¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥ºÌó50Ê¬¼ýÏ¿Í½Äê¡£MAKINGÈ×¤Ë¤Ï¡¢¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ª¤è¤ÓËÜºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ¤«¤é³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤¹¤Ù¤Æ¤òÄÉ¤Ã¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¤òÌó30Ê¬¼ýÏ¿¡£PHOTO BOOKÈ×¤ÏA4¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡£º£Ç¯´äÅÄ¹äÅµ¤¬Î¹¤·¤¿¥Ï¥ï¥¤¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê60P¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSPACE COWBOY¡ÙÍ½Ìó¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¤ÎÆÃÅµ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ã»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE ¡ÈJSB FOREVER ¡ÁONE¡Á¡É¡ä¤ª¤è¤Ó ¡ãTakanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 ¡ÈSPACE COWBOY¡É¡Ê°¦ÃÎ²ñ¾ì¡Ë¡ä¤Ç¤Î ½ª±é¸åµÇ°»£±Æ²ñ¡¢½ª±é¸å¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á²ñ¡Ê¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¡Ë¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSPACE COWBOY¡Ù
2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¡§https://iwata-takanori.lnk.to/space_cowboyPR
¢¡CD¼ýÏ¿¶Ê¡Ê¶Ê½çÌ¤Äê¡Ë
¡¦ZERO GRAVITY
¡¦TORICO
¡¦Step to the Moon
¡¦Phone Number
¡¦Get Down
¡¦MVP
Â¾¡¢Á´11¶Ê¼ýÏ¿
¡ûMATE¸ÂÄê¡§´°Á´¼õÃíÀ¸»ºARTÈ×¡¡ÉÊÈÖ¡§PDCV-1249
²Á³Ê¡§17,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Í½ÌóÄùÀÚ¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë 23:59¤Þ¤Ç
¡¦´äÅÄ¹äÅµÉÁ¤²¼¤í¤·¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈBOX¡ÊLP¥µ¥¤¥º¡Ë
¡¦CD
¡¦DVD¡ÊÌó50Ê¬Í½Äê¡Ë¡§³¨²èÀ©ºî¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤ª¤è¤ÓTRAVELÈ×¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉVlog¤Î°ìÉô¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥È³¨ÊÁ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡¢¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±³¨ÊÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É2Ëç¥»¥Ã¥È
¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉMATE¸ÂÄêÆÃÊÌ¥»¥ë¥«¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÊÌó85mm¡ßÌó55mm¡¢Á´1¼ï¡Ë
¡û½é²ó¸ÂÄê¡§TRAVELÈ×¡¡ÉÊÈÖ¡§TYCT-69365
²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥È¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó188mm¡ßÌó140mm¡ßÌó7mm¡Ë
¡¦CD
¡¦DVD¡ÊÌó50Ê¬Í½Äê¡Ë¡§¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂÚºß¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Vlog
¡¦Boarding Pass¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¡ÊÌó120mm¡ßÌó50mm¡Ë
¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉTRAVELÈ×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÊÌó85mm¡ßÌó55mm¡¢Á´5¼ï¤ÎÆâ1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¡û½é²ó¸ÂÄê¡§MAKINGÈ×¡¡ÉÊÈÖ¡§TYCT-69366
²Á³Ê¡§4,730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥È¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó188mm¡ßÌó140mm¡ßÌó7mm¡Ë
¡¦CD
¡¦DVD¡ÊÌó30Ê¬Í½Äê¡Ë¡§ËÜºîÉÊ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°
¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉMAKINGÈ×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÊÌó85mm¡ßÌó55mm¡¢Á´5¼ï¤ÎÆâ1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¡û½é²ó¸ÂÄê¡§PHOTO BOOKÈ×¡¡ÉÊÈÖ¡§TYCT-69367
²Á³Ê¡§4,730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦A4¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ê¥Ï¥ï¥¤¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È»£¤ê¤ª¤í¤·60¥Ú¡¼¥¸¡Ë
¡¦CD
¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉPHOTO BOOKÈ×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÊÌó85mm¡ßÌó55mm¡¢Á´5¼ï¤ÎÆâ1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹¡Ë¡¡ÉÊÈÖ¡§TYCT-69368
²Á³Ê¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD
¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÄÌ¾ïÈ×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÊÌó85mm¡ßÌó55mm¡¢Á´10¼ï¤ÎÆâ1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¢¨±þÊçÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¥Á¥é¥·¤ÏCDÁ´·ÁÂÖÉõÆþ¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ª¤è¤ÓÄÌ¾ïÈ×¤Ï½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ßÉõÆþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
