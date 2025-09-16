パソコン工房、対象Ryzenプロセッサ搭載PCを幅広く取りそろえる「怒涛のAMD大感謝祭」

ユニットコムは9月12日、指定のAMD Ryzenプロセッサを搭載するBTOパソコンを対象製品に取りそろえる「怒涛のAMD大感謝祭」を開始した。実施期間は2025年9月30日（火）16時59分まで。

指定のAMD Ryzenプロセッサを搭載するBTOパソコンを対象に設定したキャンペーン施策。ゲーミングPCやご家庭向け・ビジネス向けのデスクトップパソコンまで幅広くラインナップしており、用途や予算に応じて選択可能。会員限定施策としてBTOパソコンの送料無料施策も実施しており、あわせて利用可能だ。

○LEVEL-M8A6-R97X-SSX

LEVEL-M8A6-R97X-SSX

Windows 11 Home [DSP版]

AMD Ryzen 7 9700X

DDR5 16GB(8GB×2)

1TB NVMe対応 M.2 SSD

光学ドライブ非搭載

GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7

ミニタワー / microATX /

750W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

通常価格：249,800円、セール価格：239,800円