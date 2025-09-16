◾️3rdアルバム『タイトル未定』

2025年12月3日（水）発売

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album

予約：https://TravisJapan.lnk.to/3rdAlbum

◆初回T盤（1CD+1Blu-ray/1CD+1DVD）

仕様：三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットA＋ステッカーシートA＋トレカ7種セットA

1CD+1Blu-ray：UPCC-9016/￥4,480（税込）

1CD+1DVD：UPCC-9017/￥3,980（税込）

▼Disc1(CD)：全15曲収録（全形態共通）

▼Disc2(Blu-ray/DVD)：特典映像A ※詳細後日発表

◆初回J盤（1CD+1Blu-ray/1CD+1DVD）

仕様：三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットB＋ステッカーシートB＋トレカ7種セットB

1CD+1Blu-ray：UPCC-9018/￥4,480（税込）

1CD+1DVD：UPCC-9019/￥3,980（税込）

▼Disc1(CD)：全15曲収録（全形態共通）

▼Disc2(Blu-ray/DVD)：特典映像B ※詳細後日発表

◆通常盤 初回プレス（CD only）

仕様：三方背ケース（*初回プレスのみ）＋ジュエルケース

UPCC-9020/税￥3,300（税込）

▼Disc1(CD)：全15曲収録（全形態共通）＋Bonus Track

◆FC限定盤（2CD+1Blu-ray＋グッズ/2CD+1DVD＋グッズ）

仕様：ワンピースボックス＋トールデジパック＋ブックレットC＋グッズ

2CD+1Blu-ray＋グッズ：PROJ-1939/￥5,480（税込）

2CD+1DVD＋グッズ：PROJ-1940/税込￥4,980

▼Disc1(CD)：全15曲収録（全形態共通）

▼Disc2(CD)：3曲収録

▼Disc3(Blu-ray/DVD)：特典映像C ※詳細後日発表

▼グッズ：詳細後日発表

◆CDショップ別購入者特典

UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルピンバッジ

Amazon.co.jp：フォンタブ

HMV：スマホサイズステッカー

TOWER RECORDS：フォトカード（63×88mm）

TSUTAYA：A3クリアポスター

セブンネットショッピング：缶バッジ

楽天ブックス：スマホキーリング

ファミクラストアオンライン：クリアしおり

その他一般店：ポストカード

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。

※ファミクラストアオンラインはFC限定盤のみのお取り扱いとなりますので、あらかじめご了承ください。