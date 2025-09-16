Travis Japan、12月にニューアルバム発売決定
Travis Japanが、12月3日に3rdアルバムを発売することを発表した。
本アナウンスは、本日がフラゲ日の映像商品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』に封入されているフライヤーにて、発表された。
3rdアルバムはFC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態。FC限定盤には、特典DISCとしてBlu-rayまたはDVDに加え、ユニット曲を収録したCD、そしてオリジナルデザインのグッズが封入される。初回T盤、初回J盤においても、Video Clipやメイキング、バラエティコンテンツなどが収録された特典映像DISCが付随。さらに、初回T盤、初回J盤に封入されるブックレット・ステッカーシート・トレカはそれぞれ衣装違いのデザインになるとのことだ。
収録曲は、2025年3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』主題歌「Would You Like One?」の3曲を、6月に復帰した川島如恵留も含む7人バージョンで収録し、新曲も含めた全15曲を収録。また、通常盤のみボーナストラックが収録される。
先着外付け特典も発表されており、CDショップごとに特典が異なるので詳しくはアルバム特設サイトをチェックしてほしい。アルバムタイトルは、後日発表される。
◾️3rdアルバム『タイトル未定』
2025年12月3日（水）発売
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album
予約：https://TravisJapan.lnk.to/3rdAlbum
◆初回T盤（1CD+1Blu-ray/1CD+1DVD）
仕様：三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットA＋ステッカーシートA＋トレカ7種セットA
1CD+1Blu-ray：UPCC-9016/￥4,480（税込）
1CD+1DVD：UPCC-9017/￥3,980（税込）
▼Disc1(CD)：全15曲収録（全形態共通）
▼Disc2(Blu-ray/DVD)：特典映像A ※詳細後日発表
◆初回J盤（1CD+1Blu-ray/1CD+1DVD）
仕様：三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットB＋ステッカーシートB＋トレカ7種セットB
1CD+1Blu-ray：UPCC-9018/￥4,480（税込）
1CD+1DVD：UPCC-9019/￥3,980（税込）
▼Disc1(CD)：全15曲収録（全形態共通）
▼Disc2(Blu-ray/DVD)：特典映像B ※詳細後日発表
◆通常盤 初回プレス（CD only）
仕様：三方背ケース（*初回プレスのみ）＋ジュエルケース
UPCC-9020/税￥3,300（税込）
▼Disc1(CD)：全15曲収録（全形態共通）＋Bonus Track
◆FC限定盤（2CD+1Blu-ray＋グッズ/2CD+1DVD＋グッズ）
仕様：ワンピースボックス＋トールデジパック＋ブックレットC＋グッズ
2CD+1Blu-ray＋グッズ：PROJ-1939/￥5,480（税込）
2CD+1DVD＋グッズ：PROJ-1940/税込￥4,980
▼Disc1(CD)：全15曲収録（全形態共通）
▼Disc2(CD)：3曲収録
▼Disc3(Blu-ray/DVD)：特典映像C ※詳細後日発表
▼グッズ：詳細後日発表
◆CDショップ別購入者特典
UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルピンバッジ
Amazon.co.jp：フォンタブ
HMV：スマホサイズステッカー
TOWER RECORDS：フォトカード（63×88mm）
TSUTAYA：A3クリアポスター
セブンネットショッピング：缶バッジ
楽天ブックス：スマホキーリング
ファミクラストアオンライン：クリアしおり
その他一般店：ポストカード
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。
※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。
※ファミクラストアオンラインはFC限定盤のみのお取り扱いとなりますので、あらかじめご了承ください。
◾️『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』
発売日：2025年9月17日（水）
●DISC1 全形態共通
Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual ※2025年1月4日 実施 横浜アリーナ公演を収録（6人）
（約120分収録）
99 PERCENT
Love Tag
Happy Groovy
Crazy Crazy
Sweetest Tune
Candy Kiss
Whiskey and Tonic
Fireflies
T.G.I. Friday Night
Trick! Trick!
Warm it Up
Underdogs
DRIVIN’ ME CRAZY
Dance With Me Lesson 1
PARTY UP LIKE CRAZY
Lonely Stars
夢のHollywood
HBD
Rush
BO$$Y
Thrill
Moving Pieces
LEVEL UP
Golden Girl
Okie Dokie!
Staying with you
Crazy Crazy
JUST DANCE!
Keep On Smiling
Fly Higher
●Disc2 各形態で内容が異なります
＜完全生産限定盤＞
・Blu-ray：2Blu-ray＋グッズ：UPXC-9010 \7,970(税込)
・DVD：2DVD＋グッズ：UPBC-9010 \7,450(税込)
◆ワンピースボックス＋デジパック＋フォトブックレット＋グッズ
▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通
▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像A ※詳細後日発表
＜初回盤＞
・Blu-ray：(2Blu-ray) ：UPXC-9011 \7,270(税込)
・DVD：(2DVD)：UPBC-9011 \6,750(税込)
◆三方背ケース＋デジパック＋フォトブックレット
▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通
▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像 B ※詳細後日発表
＜通常盤 初回プレス＞
Blu-ray： 初回プレス(2Blu-ray)：UPXC-9012/3 \5,980(税込)
・DVD: 初回プレス(2DVD)：UPBC-9012/3 \5,460(税込)
◆三方背ケース(*初回プレスのみ)＋トールケース＋ポストカード
▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通_
▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像C ※詳細後日発表
◆先着外付け特典
完全生産限定盤（Blu-ray/DVD）共通：トレーディングカード7種セット
初回盤（Blu-ray / DVD）共通：ポストカード
通常盤（Blu-ray / DVD）共通：スマホサイズステッカー
◾️＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/WorldTour2025VIIsual/
[日程] 2025年9月27日（土）
[会場] Thunder Dome Muang Thong Thani・バンコク
[開場/開演] 18:00/19:00（現地時間）
[一般発売] 6月1日（日）12:00（現地時間）