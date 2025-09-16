XinUが、2025年9月24日にメジャーリリース第2弾となる新曲「Timing (feat. Aile The Shota)」をキングレコードのHEROIC LINEよりリリースすることを発表した。

本作は、BMSG所属のAile The Shotaをフィーチャリングに迎えた初のコラボレーション作品となる。XinUとAile The Shotaは数年前にラジオ番組で出会い、互いの声に惹かれて親交を深めてきた。そんな中XinUが、Aile The Shotaの唯一無二な声に惹かれてのオファーが実現したという。

今楽曲「Timing (feat. Aile The Shota)」は「空を見る余裕を持ち、日々の中で良いタイミングやチャンスに気付いていこう」という前向きなメッセージを込めた楽曲。互いの声と想いが響き合う、ボーカリスト同士による真のコラボレーションが形になった作品となっているとのことだ。

▲ジャケット写真

本日より各種サブスクでの配信予約（Pre-add、Pre-Save）もスタートしており、ここでしか手に入らないオリジナル待ち受けがプレゼントされる。

なおXinUは、10月に大阪で開催されるFM802主催＜MINAMI WHEEL2025＞の出演や、すでに発表されているメジャー初EP『XinU EP#04』のリリースを11月に控えている。

◾️「Timing (feat. Aile The Shota)」 2025年9月24日（水）リリース

▼Pre-add / Pre-Save

https://www.toneden.io/evillinerecords/post/timing

◾️ライブ情報 2025年10月13日（月）＜FM802 MINAMI WHEEL2025＞

会場：hillsパン工場

詳細：https://minamiwheel.jp/

チケット：https://w.pia.jp/t/mw-323 2025年10月18日（土）＜Grooving jam -New Wave-＞

会場：梅田CLUB QUATTRO OPEN 16:30 START 17:00

I love you Orchestra Swing Style feat. Mahina / Sala / XinU / Swagcky

※SOLD OUT