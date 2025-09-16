¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼ÇÔÂà¤Ç¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¤¬¸«¤»¤¿ÀÅ¤«¤ÊÆ®»Ö ¡Ö¹â¤µ¤ÇÎô¤ëÊ¬¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï...¡×
¡Ò¥µ¡¼¥Ö¤ÇÊø¤·¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÍ¥°Ì¤ËÆ°¤«¤·¡¢¤·¤Ö¤È¤¯½¦¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ËÅ¾¤¸¤ë¡Ó¡¡¡¡
¡¡¤½¤ì¤ÏÆüËÜÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤¬³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¿»ÅÁÈ¤ß¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¹¶¼é°ìÂÎ¡£ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤â·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀºÅÙ¡¢ÃúÇ«¤µ¤³¤½¤¬ÆüËÜ¤Îµò¤ê¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡ËÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¤Ï¥È¥ë¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤ÈÀï¤¤¡¢°ìÇÔÃÏ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££²»î¹çÏ¢Â³¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤ÇÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ºòº£¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤æ¤·¤»öÂÖ¤À¡£
¡Ö»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Î¡Ë£´Ç¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î£±Ç¯ÌÜ¤Ç¡£¥Á¡¼¥à¤Î½ÏÎýÅÙ¤È¤¤¤¦¤«¡¢»õ¼Ö¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÂ¿¤¯¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤ÇÀï¤¦¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¤ÏÀÅ¤«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¾®Ìî»û¤Ïº£¤ÎÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ÎÌö¿Ê¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤È¸À¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¤¬¸Ø¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Î¥³¡¼¥È¤Ç²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡¦¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÊü¤Ä¾®Ìî»ûÂÀ»Ö photo by YUTAKA/AFLO SPORT
¡Ö¤Þ¤À»î¹ç¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢"¤â¤Ã¤È¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤¿""¤¢¤ì¤¬¤Ç¤¤¿"¤È¤¤¤¦È¿¾Ê¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢"ÆüËÜÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ï¶¯¤¤"¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Î¾®Ìî»û¤Ï¡¢¸å¤í¤Ë¼ê¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ö¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥·¡×¤È¸Æ¤ÖÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡ÖËèÇ¯¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£ÆüËÜÀï¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤â¥Û¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç±þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬......¡×
¡¡¤½¤Î¿¿Ùõ¤µ¤¬¡¢Èà¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ºòÇ¯¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¾®Ìî»û¤Ï¼«¤é¤Î¥Ð¥ì¡¼¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¤â£³Ç¯À¸¤Î»þ¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤ËÉé¤±¤Æ½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ......Åö»þ¡¢ÅìËÌ¹â¹»¤Ï½½²¿Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Õ¹â¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤ÎÂå¤ÇÉé¤±¤Æ½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Éé¤±¤¿²ù¤·¤µ¤Ïº£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢ÀÐÀîÍ´´õ¤¬Æ±Ç¯Âå¤Ç¥æ¡¼¥¹¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£郄¶¶·òÂÀÏº¤âÀè¤Ë¥·¥Ë¥¢ÂåÉ½¤ËÆþ¤ê¡¢Èà¤é¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤Æ"¾¡¤Æ¤Æ¤Ê¤¤"¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¡£³¤³°±óÀ¬¤â"¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¼Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î"¤Ã¤Æ¡×¡Ú¹â¤µ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¿Ø¡Û
¡¡¤·¤«¤·ñá¤é¤º¤Ë¥Ð¥ì¡¼¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¹â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¶Ë¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Àï½ÑÅª¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É´Þ¤á¤Æ¡Ö¥ß¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ö¥é¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾®Ìî»û¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2023Ç¯¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¡¢2024Ç¯¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¡¢¾®Ìî»û¤Ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ëµ®½Å¤Ê¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¡¢Èà¤Ï¤³¤¦ÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£´Ç¯¸å¤Î¥í¥¹¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³Í¤ì¤º¡¢²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ëÂç²ñ¤Ç¤·¤¿¡£¥í¥¹¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ø¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËSV¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£¤¢¤ÎÉñÂæ¤ò¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤Ï12¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
¡¡Í¸À¼Â¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Ç¡¢Å·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¡¢SV¥ê¡¼¥°½éÂå²¦¼Ô¤ò·Ð¸³¡£¤³¤Î£±Ç¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤Ï¼º°Õ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼Á´ÂÎ¤¬¹â¤µ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Èà¼«¿È¤â×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ï¡¢Å¨¤¬¹â¤¤ÊÉ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï10ÅÀ¤À¡ÊÆüËÜ¤Ï£²ÅÀ¡Ë¡£
¡Ö¥«¥Ê¥À¤Î¤Û¤¦¤¬¥µ¥¤¥º¤Ï¤¢¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÎô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¥µ¥¤¥º¤ÇÎô¤ëÊ¬¡¢Æ¬¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¹â¤µ¤ÇÎô¤ëÊ¬¡¢¥ß¥É¥ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÆ¬¤ÇÀï¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤¬ÆüËÜ¿Í¥ß¥É¥ë¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¤ÏºÙÉô¤ÇÍ¥¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏÁê¼ê¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡£Å¨¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¼¤«Áê¼ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£¶¯¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¤½¤Î´ñÀ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥ß¥É¥ë¤Ï¹¶¼é¤ÎÅÚÂæ¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¶¸¤¦¤ÈÌ¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥ì¡¼¤ÏÁê¼ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤É¤¦¤³¤¦¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£Áê¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÐ±þ¤ÎÂ®¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹´Þ¤á¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÂÐ½è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¾®Ìî»û¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤äñÁÀå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤È¤¯¤Ë¿¿¤óÃæ¤Î¹¶·â¤ËÂ¿¤¯ÄÌ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤Å¸³«¤òºî¤ì¤º¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£²¿¤è¤ê¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¤½¤¦¤ÊÅ¸³«¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥µ¡¼¥Ö¤ÎÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ö¤ÇÊø¤·¤¿¤¢¤È¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÂÐ±þ¤ÎÀºÅÙ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂ¿¤¯ºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Èà¤ÏÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤«¡£Âç»ö¤ÊÌò²ó¤ê¤¬¾®Ìî»û¤ËÂ÷¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÍèÇ¯¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¡¢²ù¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é²á¤´¤»¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾®Ìî»û¤ÏÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡17Æü¤Î¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ï¾Ã²½»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡