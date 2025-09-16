¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼Í½ÁªÇÔÂà¤Ç¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤òÄ¾·â À¾ÅÄÍ»Ö¡¢´ØÅÄÀ¿Âç¤ÎÉÔºß¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¡¡£¹·î15Æü¡¢¥Þ¥Ë¥é¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ë¡¢ÆüËÜ¤ÏÁ°¡¹Æü¤Î¥È¥ë¥³Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ê¥ÀÀï¤âÆ±¤¸¤¯¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£°¡Ý£³¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤¬·èÄê¡£¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¼ºË¾¤Î·ë²Ì¤À¡£
¡¡Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Á°¸å¤«¤é¡¢ÆüËÜÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¼ÂÎÏ¤È¿Íµ¤¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£ÀÐÀîÍ´´õ¡¢郄¶¶Íõ¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤Î¸ÄÀ¤âºÝÎ©¤Ã¤¿¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È£¸°Ê¾å¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤à¤Î¤¬ÄÌÎã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¥á¥À¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ö¥é¥ó´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬......¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢Èà¤é¤Ï¥Þ¥Ë¥é¤ÇÄÀ¤ó¤À¤Î¤«¡©
¥«¥Ê¥À¤ËÇÔ¤ì¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¸ª¤òÍî¤È¤¹ÀÐÀîÍ´´õ¤éÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Áphoto by YUTAKA/AFLO SPORT
¡¡¼Â¤ÏÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼³«ËëÁ°¤«¤é¡¢ÉÔ°Â´¶¤ÏÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡Âç²ñ¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤È¤·¤Æ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Àï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Î¹ç·×£´»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ëÀÐÀîÍ´´õ¤Ï¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤«¤Ê¤êÍ¥°Ì¤À¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ë¤â£²»î¹çÌÜ¤Ï¶ì¤·¤ß¡¢¶¯¹ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£¤ä¤äÂçÌ£¤Ê¹¶¼é¤Ï"¤é¤·¤µ"¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥é¡¼¥à¤ÏÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬µ»½ÑÅª¤ËÎô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íµ»½Ñ¤äÀï½Ñ¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤È£²»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤È¤Ò¤ÈÂ©¡×¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Áê¼ê¤ËÎ®¤ì¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥ë¥³¤Ë¤Ï¥µ¡¼¥Ö¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¡¢¤ª³ô¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏ¾åÀï¤ò±é¤¸¤é¤ì¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë¤ÏÃ±½ã¤Ê¹â¤µ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤¬ÆüËÜ¤Î±þ±ç°ì¿§¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¥È¥ë¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤âÇÆµ¤¤òÞý¤é¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤Ã¤¿¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬ÆüËÜ¤è¤ê²¼°Ì¤Ê¤À¤±¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Àº¿À¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Èà¤é¤Î¤Û¤¦¤¬»¦µ¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡Ú¡Ö²ò·èºö¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Û
¡¡¥«¥Ê¥ÀÀï¤Î郄¶¶Íõ¤Ï¾¡Éé¤Ë¤«¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¸«¤»¡¢¼Î¤Æ¿È¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢¤½¤ì¤¬¥×¥ì¡¼¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ÎËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¨¤Î©¤Ä¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½Á´ÂÎÅª¤ËÀÚÇ÷´¶¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡郄¶¶¤Ë¿Ö¤¯¤È¡¢Èà¤Ï°ì½Ö¡¢íõ½ä¤·¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤Þ¤À24ºÐ¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢´°àú¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¥í¥¹¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Ç¾¡¤Ä¡Ù¤È¸À¤¦¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡´¥º¥°ìÚ³¤Î¾¡Éé¤òÄ©¤á¤ë¤«¡£¤½¤Îº¹¤¬½Ð¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Öº£Æü¤Î¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ï¥È¥ë¥³Àï¤è¤ê¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥Ê¥À¤â¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡£²æ¡¹¤â¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤òÍ¥¾¡¤µ¤»¤¿Ì¾¾¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤Ï½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤òºî¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÏÉé¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢²ò·èºö¤ÏÃµ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤òÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ê¥¿¥Õ¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤â¤¦¹â¤¤¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïº£¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÈãÈ½¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤ÎÁª¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ÎÁª¼ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´ÆÆÄ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤â¤È¤â¤È¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×......¡£·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤¿¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¸æ°Õ¸«ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤ÇÀï¤¤¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢ÇÔ°ø¤ÎÀ°Íý¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤É¤ì¤â°ìÍý¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤ì¤âÅª³°¤ì¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢Ê£»¨¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤Ë¿Ö¤¤¤¿¡£
¡½¡½Ã±ÅáÄ¾Æþ¤Ë¿Ö¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê¡¢´ØÅÄÀ¿ÂçÁª¼ê¤ÎÉÔºß¤Ï¶Á¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤è¡£Èà¤é¤Ï³Î¤«¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²æ¡¹¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤Ï¾Ð¤ß¤ò¼º¤ï¤º¤ËÅú¤¨¤¿¡£Èà¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤À¤í¤¦¡£ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÈãÈ½¤âÍá¤Ó¤ë¹ÓÇÈ¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤¬¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯£µ·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿郄¶¶Íõ¤¬É½»æ¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆÃ½¸¹æ¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÇÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç¿Íµ¤¥Ð¥ì¡¼Ì¡²è¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼??¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤À¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¾®ÊÁ¤Ç¤âÁÏ°Õ¹©É×¤ä¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦å«¤Ë¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¿Í¡¹¤¬¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖYUKI¡ª¡×¡ÖRAN¡ª¡×¡ÖTAISHI¡ª¡×¡ÖKENTO¡ª¡×......¥µ¡¼¥Ö¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¡¢·è¤Þ¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÆ±¤¸ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÈ©¤¬°ÀÎ©¤Ä¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤¬......¡£
¡Ö¤³¤ÎÉé¤±¤¿µ¤»ý¤Á¤òÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡郄¶¶¤ÏÊ°Á³¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡¢ºÇ¸å¤Î¥ê¥Ó¥¢Àï¤¬¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£