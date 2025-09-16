スピードワゴン井戸田の美人妻、息子との2ショット公開「素敵な親子」「癒される」の声
【モデルプレス＝2025/09/16】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が9月15日、自身のInstagramを更新。息子との写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】スピワ井戸田の美人妻、子供との2ショット公開
蜂谷は「5年前にCMの撮影で一緒になった紗都希ちゃんと、娘ちゃんとお互い母になって久しぶりの再会」とつづり、CMで共演経験のある紗都希とママ友として久しぶりに再開したことを明かした。「ベビバーグもたくさんの子ども達と色んなパパママに話しかけてて（笑）楽しかったのか超笑顔」と愛らしい表情が印象的な写真となっている。
この投稿に、ファンからは「素敵な親子」「癒される」「微笑ましい」「笑顔が素敵」「お子さん可愛い」といったコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スピワ井戸田の美人妻、子供との2ショット公開
◆蜂谷晏海、息子との2ショット公開
蜂谷は「5年前にCMの撮影で一緒になった紗都希ちゃんと、娘ちゃんとお互い母になって久しぶりの再会」とつづり、CMで共演経験のある紗都希とママ友として久しぶりに再開したことを明かした。「ベビバーグもたくさんの子ども達と色んなパパママに話しかけてて（笑）楽しかったのか超笑顔」と愛らしい表情が印象的な写真となっている。
この投稿に、ファンからは「素敵な親子」「癒される」「微笑ましい」「笑顔が素敵」「お子さん可愛い」といったコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】