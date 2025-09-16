中島史恵57歳、グラビア撮影で魅力全開「スタイル抜群」「世界一」「レベルが違う」と絶賛の声
タレント・中島史恵が、16日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】中島史恵57歳が「スタイル抜群」、圧倒的な魅力あふれる“水着姿”も（17枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。現在は女優、タレント活動だけではなく、空中ヨガインストラクターとしても活躍中。 2024年12月には写真集『#56』を発売し話題を呼んだ。
普段からSNSに自身の美しい近影を披露しており、先日も黒の水着姿を投稿。今回は「中島史恵『#57』撮影、お天気にも恵まれいい感じに進んでおります!! 今回はかっこいいsexyな感じでお届けしたいと思っておりますのでお楽しみ」と、今後発売の写真集の撮影裏を投稿。大胆な衣装でポーズをきめた。ファンからは「スタイル抜群」「世界一」「レベルが違う」など称賛の声が寄せられている。
引用：「中島史恵」インスタグラム（@fumielove0614）
【写真】中島史恵57歳が「スタイル抜群」、圧倒的な魅力あふれる“水着姿”も（17枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。現在は女優、タレント活動だけではなく、空中ヨガインストラクターとしても活躍中。 2024年12月には写真集『#56』を発売し話題を呼んだ。
普段からSNSに自身の美しい近影を披露しており、先日も黒の水着姿を投稿。今回は「中島史恵『#57』撮影、お天気にも恵まれいい感じに進んでおります!! 今回はかっこいいsexyな感じでお届けしたいと思っておりますのでお楽しみ」と、今後発売の写真集の撮影裏を投稿。大胆な衣装でポーズをきめた。ファンからは「スタイル抜群」「世界一」「レベルが違う」など称賛の声が寄せられている。
引用：「中島史恵」インスタグラム（@fumielove0614）