長澤まさみ、初の時代劇主演で圧巻の存在感！『おーい、応為』メイキング写真＆現場レポート解禁
映画『おーい、応為』より、主演・長澤まさみをはじめ、永瀬正敏、高橋海人らキャストの熱演の裏側や、監督の演出風景を収めた現場リポートとメイキング写真が解禁された。
【写真】永瀬正敏がワンちゃんにほっこり 『おーい、応為』メイキングカット
本作は、江戸時代を代表する浮世絵師・葛飾北斎の弟子であり娘として、数十年を共にした葛飾応為を描く。脚本・監督は大森立嗣。
2023年10月から11月、京都を中心に行われた本作の撮影。主人公・葛飾応為を演じた長澤まさみは、本作が初の時代劇主演。順撮り（物語の順番通り）となった撮影初日は夫と大げんかの末に家を飛び出す場面から始まり、特報でも使用されていた「北斎の娘で悪かったな！」という怒声が現場の空気を一変させていた。大森立嗣監督はたんかを自ら実演し、役者をあおりながらすぐに本番へ切り替えるなど、初日から熱を帯びた現場となっていた。
北斎の門人・善次郎役のKing ＆ Princeの高橋海人は、本作で初の大森組にして、時代劇初挑戦。長髪で崩れた色気を漂わせつつも、応為にとっては弟分のように描かれる役どころ。初日からドラマで共演経験があった長澤と笑顔で会話を交わし、監督の「弟っていうより、手下くらいの感じでいってみて」という演出にも自然体で応えるなど、みずみずしい存在感を発揮。食事シーンでは思わず食べすぎてしまい、「すみません！ 普通に食べちゃってました」と照れ笑いする場面もあり、現場を和ませていた。
一方、応為の父であり、弟子たちからも破天荒な天才絵師として畏れられた葛飾北斎を演じたのは永瀬正敏。散らかった長屋で一心不乱に絵を描く姿を全身で体現。絵以外には無頓着な親子だが、愛犬・サクラを溺愛するなど、親しみやすい一面も見せた。そんな現場でもアイドル的存在だったサクラと戯れる永瀬の優しいまなざしからも、撮影合間の和やかな空気がうかがえた。
長澤は、撮影を振り返り、「凄まじい情熱を持って生きた父娘の姿を温かい目で見てもらいたい。そんな映画になっていると思います」と語っている。
映画『おーい、応為』は、10月17日より全国公開。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
