TBS系ドラマ「初恋DOGs」に出演し、注目を集めた韓国女優のハン・ジウンに「ペットのトカゲの世話に手を抜き、放置している」という批判がネット上を騒がせる中、所属事務所のGRAMエンターテインメントがコメントを発表した。



【写真】頭の骨格が浮き出るほど痩せ細った姿「栄養失調に近い状態だ」という批判が続出のペットのとかげ

事の発端は、6日に現地で放送されたバラエティー番組でのシーンだった。番組では、ハン・ジウンが目を覚ましてすぐに、ペットのトカゲを見に行く姿が映し出され、マネジャーは、「知り合いから譲り受けて、育てることになったそうだ。飼い始めて5カ月ほど経つ」と説明した。



また、トカゲが水を飲んでいる間にエサを用意し、自ら食べさせてあげる様子も公開。その後「長くは遊んであげられない。（トカゲは）人間の環境の温度に適していないから」と言い、再びケースの中に戻した。



しかし放送後、視聴者の間では、ハン・ジウンのペットの育て方について批判が殺到。多くのネットユーザーが「トカゲの体が細すぎる」と指摘し、頭の骨格が浮き出るほど痩せ細った姿に、「栄養失調に近い状態だ」という批判が続出した。



オンラインコミュニティーでは、「ちゃんと育てられる自信がないなら、誰かに譲ったほうがいい。」「これは虐待だ」「死にそうなペットを自慢げに公開するなんて」「命を育てるのに基本的なことも勉強していない」「明日死んでもおかしくない状態」「こんなに骨が浮き出たトカゲは初めて見た」などの反応が相次いだ。



一連の投稿を知った事務所は15日「ハン・ジウンは最近、トカゲのモニを知人から譲り受け、定期的に健康チェックをしながら飼育している」とコメント。また「モニは活発に、健康の問題もなく過ごしており、これからもしっかりケアしていく」「心配し、気にしてくださりありがとうございます」と伝えた。



（よろず～ニュース特約・moca）