犯罪グループが世界的アスリートを狙っている──。今年2月、シアトル・マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（51）の自宅に強盗が侵入していたことがわかった。米ニューヨークに本部を置く「AP通信」など、複数の海外メディアが報じている。

【写真】大谷の投稿に映り込んでいた「ゆったりニットの部屋着」。他、真美子さんとデコピンの「白パーカー私服でお出かけ姿」など

全国紙の国際ニュース担当記者が解説する。

「シアトル周辺の複数の著名人の自宅に侵入したとして、パトリック・メゾネット容疑者（29）が摘発されました。メゾネット容疑者は、別の窃盗事件に関与した疑いで8月下旬にすでに逮捕されていますが、無罪を主張しています。

検察官によると、メゾネット容疑者は今年2月、イチロー氏の自宅にも侵入したようです。寝室にいた弓子さんはドアを押し返して抵抗しましたが、ドアの隙間から催涙スプレーを噴射されたといいます。それでもメゾネット容疑者が部屋に押し入る前に、なんとかドアに鍵をかけることができたそうです」

メゾネット容疑者が逮捕されたから一件落着という話ではない。同樣の事件が多発しており、悪人たちにとって、トップアスリートは格好のターゲットのようだ。FBIは、”犯罪組織がアスリートを狙っている”とスポーツリーグに警告している。前出の記者が語る。

「人里離れた住宅が狙われやすく、通用口やバルコニー、2階の窓から侵入されるケースが多いといいます。アスリートの場合、試合当日や遠征中が狙われるようです。

多発する強盗被害を受けて、NFL（ナショナル・フットボール・リーグ）は、選手たちに”自分の動きをSNSで逐一報告しない”や”高価な物品をSNSで公開しない”といった注意喚起をしています」

今年7月には、ドジャース・山本由伸（27）のカリフォルニア州ロサンゼルスにある自宅も強盗未遂の被害に遭ったことが現地メディアに報じられた。チームメイトである大谷翔平（31）も内心穏やかではないだろう。今年4月、妻の真美子さん（28）との間に第1子女児が誕生したことを発表したばかりなのだ。

強盗被害を回避するべく、大谷は細心の注意を払っているという。球界関係者が明かす。

「もともとの本人の気質もあるのでしょうが、大谷選手は、SNSでもあまりプライベートを見せません。自宅で撮ったらしき写真でも、ちょっと床や壁が映り込む程度で、間取りなど部屋の構造がわかるような背景は、徹底的に排除しているようです。

また、警備会社に自宅周辺の警備を依頼しているとも聞きました」

愛する妻と娘を守るためなら、どれだけ警戒しても、警戒しすぎることはない。