¡Ø¤ß¤³¤È¤Á¤ã¤ó¤Ï·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª4¡Ù¡ÊPt/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¤ß¤³¤È¡¢¤¿¤«¤»¤ÎÆó¿Í¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²ÆµÙ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä½çÄ´¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡ª ¤ß¤³¤È¤È°Ñ°÷Ä¹¤Î¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¤¿¤«¤»Éã¤ÏÉâµ¤µ¿ÏÇ¤Ë¤è¤êÀÐÊú¤Î·º¤ÇÌ¿¤È²ÈÄíÊø²õ¤Î´íµ¡¡¢¤ß¤³¤ÈÊì¤¬¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤ËÍðÆþ¤·ÆÍÁ³¤ÎÃ¦°á¡¢¤µ¤é¤Ë¤ß¤³¤È¤ÎÌµ°Õ¼±¥¨¥í¤È·×²èÅª¥¨¥í¤âßÚÎö¡ª ¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤Èµ¯¤³¤ë»ö·ï¤Ë¡¢¶½Ê³¤È¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£Âè4´¬¡Ø¤ß¤³¤È¤Á¤ã¤ó¤Ï·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª£´¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
