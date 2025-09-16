『MLBポストシーズン』＆『侍ジャパンシリーズ』Prime Videoが秋の野球をライブ配信
Prime Videoは、10月1日から始まる『MLBポストシーズン』をSPOTVチャンネルでライブ配信することが決定した。また、11月15日・16日に東京ドームで行われる「侍ジャパン」と韓国代表の強化試合『侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国』も独占配信する。プライム会員であれば、どちらも追加料金なしで視聴することができる。
【投球連続写真】見事な足上げ！美脚を高々な始球式をみせた岡田紗佳
『MLBポストシーズン』は開催日に毎日1試合を厳選して配信し、大谷翔平や山本由伸が所属するロサンゼルス・ドジャースが進出した場合は、必ず同チームの試合を中継。さらにワールドシリーズは全試合LIVE配信し、世界一を決める戦いを余すところなく届ける。
『侍ジャパンシリーズ』は、昨年11月の『第3回WBSCプレミア12』以来となる1年ぶりの韓国代表との対戦。惜しくも準優勝に終わった同大会から、各球団でシーズンを戦い抜いた精鋭が集う「侍ジャパン」の次なる目標に向けた重要な一戦となる。
Prime Video ジャパンコンテンツ事業本部の石橋陽輔本部長は「シーズン終盤が近づき、激闘の熱が冷めやらぬ中、『MLB ポストシーズン』をPrime Videoで配信できることになり、大変光栄に感じています。日本人選手が多く所属するドジャースの試合、ワールドシリーズなど、ぜひPrime Videoでその盛り上がりを体験してもらえればと思います」とコメントした。
