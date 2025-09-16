乃木坂46の久保史緒里（24）が16日、グループからの卒業を自身のブログで発表した。

「風のような、9年間でした」とのタイトルでブログを更新。「ツアーのブログを書き終え、ほっとする間もなく、もうひとつ、ブログを書いています。思えば、乃木坂46と出逢ったのは、13年も前のこと。今わたしは24歳だから、もう人生の半分以上、乃木坂46のことを考えているんだね」とつづり、「一旦、そんな時間ともお別れなのかしら。乃木坂46を卒業することになりました」と報告した。11月26、27日に横浜アリーナで卒業コンサートに出演する。

2016年、15歳で乃木坂46の3期生として加入した。当時まだ15歳。くりくりした、それでいて大人びた瞳が印象的だった。その非凡な存在感は、加入してさっそく注目されることとなる。

17年2月、3期生にとって初の本格的な公演「3人のプリンシパル」に、同期メンバーたちと出演した。第1幕でのパフォーマンスを見た観客が、第2幕の主要3役に誰がふさわしいか投票し、上位者が次に進むというシステム。“毎日が総選挙”のような緊張感のある舞台でものを言ったのが、その瞳だった。せりふがなくとも、その目、表情で観客の心をわしづかみに。15公演中、11公演という高確率で3役をつかみ取った。雰囲気を作り、見る者を引き込む能力は常に高く評価されており、22年には「左様なら今晩は」で映画初主演。23年にはNHK大河ドラマ「どうする家康」に出演した。単独での大河レギュラー出演は、グループ初の快挙だった。放送中のNHK連続テレビ小説「あんぱん」にも出演決定。女優業が順風満帆な今、卒業するにはベストなタイミングだったのかもしれない。

ファッション誌「Seventeen」の専属モデルとしても活躍。しゃべりや番組進行も達者で、ニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」のパーソナリティーに就任して今年で4年目を迎えた。昨年は同局の看板特番「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」のメインパーソナリティーも務めた。演技が特に注目されがちだが、乃木坂の歴史を見ても屈指のオールラウンドプレーヤーだった。

オーディションで4000倍を超える超高倍率を勝ち抜けてきた3期生は、逸材ぞろいの黄金期と言われた。山下美月、与田祐希、大園桃子、そして久保と、4人がシングル曲のセンターを経験。グループの中心的存在になって活躍した。圧倒的顔面偏差値の高さから、“ビジュアルの乃木坂”のイメージを決定づけたのも、この世代だった。

久保が卒業すると、3期生はキャプテンの梅澤美波、伊藤理々杏、岩本蓮加、吉田綾乃クリスティーの4人だけに。センター経験者全員が巣立つことになる。現在24歳。世代交代と言うには、ファンにとっては少し早い決断だったのかもしれない。