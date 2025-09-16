大雨で水没した地下駐車場。排水作業はようやくきょう終わる見込みですが、車の被害は約280台に増えそうです。

水しぶきを上げながら駐車場の中を進む車…停まっている車は水に浸かっています。今月12日の夜、三重県四日市市で観測史上最大の1時間雨量123.5ミリの雨が降りました。

この記録的な大雨で、四日市駅前の地下駐車場「くすの木パーキング」には、大量の雨水が流れ込み、地下2階は完全に水没。地下1階も約1メートル浸水しました。





（駐車していた人）「（車が）浮いて流されて、だんご状になって駐車スペースから離れたところにあるので、だんごの中に僕の（車）も止まっていました」

水があまりにも短時間で押し寄せたため、当直の職員は止水板を上げられずに駐車場から退避。その後、ポンプ車を使った排水作業が夜通し行われてきました。そして…



（夏目皓平カメラマン・きょう）

「午前10時半です。国交省の職員が地下駐車場に入っていきました」



これまでに地下1階の排水作業は終わり、完全に水没してしまった地下2階はきょう午前の時点で、人の膝下くらいの高さにまで、水が減りました。その被害の状況は…

被害状況が徐々に明らかに…

（中部地方整備局 道路計画課・松尾賢二課長補佐）

「地下2階は完全に水没しているので、（車は）泥をかぶっていて、ものによっては移動したり重なったりした車両も見受けられる」



約500台を停められる「くすの木パーキング」。地下1階には当時180台の車が停まっていました。きょうの状況調査で、地下2階ではさらに100台ほどの車が水に浸かっていることが判明。地下1階と2階あわせて280台ほどの車が被害を受けたことになります。

（駐車場の運営会社）

「（車が）動かない場合はこちらでレッカーで出すことになると思う」

Q.いつ車を出せるかめどはたっていない？

「そうですね、どういった車が残っているのかリストアップしないと」



国交省はきょうの作業完了を目指し、残りの排水を続けています。