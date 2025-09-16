１４日の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」では、「この一口に命をかけろ」シリーズの第４８弾「賞金１０万円争奪！ききクリームパン〜！！」が行われた。

久々の全員に痛い罰ゲーム付き企画。今春の体調不良による休養から復帰した浜田雅功（６２）も１２種類のクリームパンの中から「ローソン クリームパン４個入り」をきき味で当てる問題に挑戦。

回答前に正解だったら、ガキ使メンバーを「全員端からシバく」と横暴も、不正解。おなじみの「デデ〜ン」のＢＧＭが鳴り、パン屋さん衣装の屈強な外国人が現れ「お前！ゴリラ以下のバカ舌だな！」と罵られ、巨大なパン模型がついた棒でフルスイングのケツバットを食らい、「あぁーっ！！」と叫んで台から走りおりた。

ネットでも話題となり「ゴリラ以下のバカ舌（笑）」「ゴリラ以下の馬鹿舌とかドイヒーｗ」「ゴリラ以下の馬鹿舌ｗ痛そ〜」「ガキ使（ききシリーズ）で不正解したら、あのデデーンが聴けるのがいい」「デデーンの効果音、ケツをシバかれる なんか懐かしいな」「浜田ＯＵＴ！」と反応する投稿が相次いだ。