¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡¡27Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¡¡É×¡¦22ºÐÌ¼¤ÎÈ¿±þÌÀ¤«¤¹¡¢È¯Çä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï?
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê56¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÂçÅçÍ³¹áÎ¤¡¡BRAND-NEW¡¡MORNING¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£27Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¼Ì¿¿½¸¡ÖAROUND¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢É×¤Ç¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î²£ÈøÍ×¡Ê53¡Ë¡¢22ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡10·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤È¤¦¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖÊÔ½¸Éô¤Î30Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤ÎÊý¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤È¤«»ä¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë¼Ì¿¿½¸¤ò¤¼¤Òºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤Æ¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ç¼Ì¿¿½¸¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤ÎÊý¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ±À¤Ë¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æº£¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£É×¡¢Ì¼¤Ë¤Ï°ìÀÚÁêÃÌ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡¢¤È¡×¤È½ÐÈ¯¡£¡Ö²¿¤Ç¹Ô¤¯¤Î¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö»Å»ö¤Ç¡£¼Ì¿¿½¸¤ò»£¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¤Ã¤Æ¡×¤È¡ÈÊó¹ð¡É·Á¼°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤«¤È¤¦¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£