アメリカのトランプ大統領は、ニューヨーク・タイムズ紙の記事で名誉を棄損されたとして、150億ドル規模の損害賠償を求める訴訟を起こす意向を示しました。

トランプ大統領は15日、自身のSNSで、記事によって名誉を棄損されたなどとして、ニューヨーク・タイムズ紙を相手取り、150億ドル、日本円でおよそ2兆2000億円の損害賠償を求める訴訟を起こす意向を明らかにしました。

トランプ氏は去年のアメリカ大統領選で、同紙が紙面1面で民主党候補・ハリス氏への支持を表明したことは「史上最大の違法な選挙資金の提供だ」などと主張。

ニューヨーク・タイムズ紙を「急進左派・民主党の事実上の代弁者となった」と批判したうえで、「あまりに長い間、自由に嘘をつき、誹謗中傷し、名誉を傷つけることを許されてきた。それは今、終わる！」などと投稿しました。

数十年にわたって、トランプ氏やその家族、事業やMAGA、国全体について、嘘をついてきたなどと非難しています。

トランプ氏は、性的虐待の罪で起訴され、勾留中に死亡した富豪のエプスタイン元被告に署名入りの誕生祝いの手紙を送っていたとする掲載記事をめぐり、先週、同紙を提訴すると警告していました。