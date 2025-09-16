NGO³èÆ°¸«¿ø¤¨¡¢Ë¡¿Í²½¤Ø¡¡¹Åç¤Î³ËÇÑÀäÃÄÂÎ¡ÖHOPe¡×
¡¡¹Åç¸©¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤·¡¢³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÇ¤°ÕÃÄÂÎ¡Ö¤Ø¤¤¤ïÁÏÂ¤µ¡¹½¤Ò¤í¤·¤Þ¡×¡ÊHOPe¡Ë¤Ï16Æü¡¢ÁÈ¿¥¤ÎË¡¿Í²½¤Ë¸þ¤±¤¿Áí²ñ¤ò¹Åç»Ô¤Ç³«¤¤¤¿¡£¾ÍèÅª¤ËÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡ÊNGO¡Ë¤È¤·¤Æ¹ñÏ¢¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡£11·î¤Ë¤â¸©¤¬½Ð»ñ¤·¤Ê¤¤°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡Ë¡¿Í¤ÎÍý»öÄ¹¤Ë½¢¤¯°¤Éô¿®ÂÙ¸µ¹ñÏ¢»öÌ³¼¡Ä¹¤Ï¡Ö³ËÇÑÀä¤Ï°ìÆü¤âÁá¤¯¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿ÍÎà¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡Áí²ñ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÅòºê±ÑÉ§ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¸©¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤³èÆ°¤Î¶¯²½¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÈïÇúÃÏ¡¦¹Åç¤«¤é¶¯ÎÏ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£