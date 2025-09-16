飯田橋「レストラントリノ」のBIGチキンカツが家で味わえる！元「dancyu」編集長が追い求める日本一ふつうで美味しいレシピ

食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。



植野さんが紹介するのは「BIGチキンカツ」。東京・飯田橋で半世紀以上続く洋食店「レストラン トリノ」を訪れ、巨大なもも肉のカツに、フレッシュトマトのポモドーロソースをたっぷりかけた一皿を紹介。



店主の母・涼子さんの「若者にお腹いっぱい食べてほしい」という思いから生まれたメニューと店の歴史にも迫る。

飯田橋の歴史あるイタリアンレストラン

植野さんがやってきたのは、東京新宿区の飯田橋駅。これまで、飯田橋にあるさまざまなジャンルの店で料理を学んできた。

カレーチャーハンを学んだ「雲仙楼」やチーズハンバーグを学んだ「ニューグローリー」、ゴーヤーチャンプルーを学んだ「沖縄料理 島」など。働く人や学生を支える飲食店が多く立ち並ぶ町だ。

飯田橋駅から徒歩1分の場所にあるのが、開店から54年という歴史を持つ「レストラン トリノ」。店先に飾られたクラシックカーは先代が実際に乗っていたという。

店内もどこか懐かしい雰囲気に包まれ、テーブル席が多く広々とある。地下1階もあり、最大で70人を収容できるためパーティールームとして使われることも多い。

店主の赤平匡正さんは店舗の経営をしながらホール業務も担当。「レストラン トリノ」は、ランチメニューが1000円台と、飯田橋のサラリーマンを満足させる様々なメニューがある。

ボリュームたっぷりなメニューもたくさんあり、腹を空かせた人たちの味方のような人気店だ。

お金のない学生もお腹いっぱいに

トリノがオープンしたのは1971年。現在の店主・赤平さんの両親が喫茶店として始めた。

1987年、現在の場所への移転をきっかけにメニューも増えていき、イタリアンレストランになった。

「トリノ」の名物でもある大きなチキンカツもこの頃からあったそうで、そこには母・涼子さんの思いが詰まっている。

19歳の頃から働いているというスタッフは、涼子さんの思いをこう語る。

「ママ（涼子さん）が夜中に一生懸命大きいチキンをさばいて。学生さんがいたから大きくした。若い子はお金がないから、ピラフとかちょっとでも安いものとか頼んでいた」

涼子さんは優しい人柄でいつもお客さんのことを気にかけていたという。お金のない学生や若いサラリーマンに「お腹いっぱい食べてほしい」、そんな思いで「BIGチキンカツ」が生まれた。そして、この店が飯田橋で長年愛され続けている理由なのかもしれない。

植野さんから「トリノ」の今後について聞かれると、赤平さんは「地域密着。地元の方に愛される店は引き続き、継いでいきたい。昔ながらのものもありつつ、新しいものをちょっとずつ出していって、みなさまに飽きられることのない店づくりをしていきたい。チキンカツもどんどん大きくしていきたい」と語った。

本日のお目当て、レストラン トリノの「BIGチキンカツ」。

一口食べた植野さんは「サクッというよりザクッとした食感、フレッシュなトマトソースの心地よい酸味」と称賛した。

レストラン トリノ「BIGチキンカツ」のレシピを紹介する。

「BIGチキンカツ」のレシピ

■材料（作りやすい分量）

鶏もも肉…約250g

塩…適量

黒こしょう…適量

生パン粉…適量

サラダ油…適量

［バッター液］

卵…1個

水…160ml

小麦粉…100g

パルメザンチーズ…約15g

にんにく…ひとつまみ

［ソース］

トマト…1個

玉ねぎ…1/4個

にんにく…2かけ

オリーブ油…適量

塩…適量

黒こしょう…適量

■作り方

（1）にんにくをみじん切りにする。玉ねぎをみじん切りにする。トマトは1cm角に切る。

（2）鶏肉は厚い部分に切り目を入れて開き、厚みを均一にする。

（3）筋切りをし、肉の繊維を断ち切るように切り込みを入れる。

（4）［バッター液を作る］ボウルに水・卵を入れ、かき混ぜる。

（5）小麦粉・パルメザンチーズ・にんにくを加え、全体を混ぜ合わせる。

（6）［ソースを作る］鍋にオリーブ油・にんにくを入れ、中火にかける。

（7）香りがたってきたら玉ねぎを入れ、透明になるまで炒める。

（8）トマトを軽くつぶすように炒める。

（9）全体が混ざったら、弱火にし、2〜3分間煮詰める。

（10）塩（ひとつまみ/分量外）を入れ、2〜3分間煮込む。

（11）塩・こしょうを混ぜて、ソースは完成。

（12）鶏肉の両面に塩・黒こしょうをふる。

（13）バッター液にくぐらせ、生パン粉をしっかりとつける。

（14）180℃に熱した油に入れ、一度裏返し、揚げ色がつくまで揚げる。

（15）取り出し、油をきる。

（16）ソースを温め直し、味見をして整える。

（17）皿にチキンを盛り、ソースをかけたら完成。

◾️ポイント・コツ

※丸まらないように鶏肉の筋をきちんと切ること。

※バッター液ににんにくを加え、風味をアップ。

※ソースは煮詰めすぎないこと。