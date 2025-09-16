小学館は16日、GENERATIONS白濱亜嵐（32）の2nd写真集「Hallelujah！！」の電子版を18日に発売すると発表した。

同時に、自身初の電子版も発売。電子版はアザーカットを31ページ分追加掲載し、メイキング動画を視聴できるバージョンも発売される。

また、楽天Koboで対象商品を購入した人から抽せんで400人を、11月11日に都内で開催されるスペシャルトークショーに招待することも決定した。

同作は、観光大使を務めるフィリピンのマニラとボホール島で撮影を行い、本人との旅行気分を味わえるような「恋人目線」にこだわった作品。写真集のために特別に身体を鍛え抜き、さらに過去最大露出に挑戦したという。

白濱は「紙の写真集には収まりきらなかった『未公開美ボディ』がたくさん掲載されています。胸筋、腹筋、背筋…そして何より『裸のターミネーター』みたいな写真が特にすごいので是非とも見てほしいです。もちろん追加の『恋人目線』の写真も見所の1つです。紙の写真集とは表紙も違うので、それぞれ楽しんでください！」とコメントている。