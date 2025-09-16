「透明感えぐ」齊藤なぎさ、色白美肌の映える最新ヘアSHOTに反響「久々のロング新鮮で激メロ」

9月15日、齊藤なぎさがInstagramを更新した。

【写真】「透明感えぐ」と反響！久しぶりの“暗髪ロング”SHOT公開

齊藤は、自身のInstagramアカウントにて、「髪の毛を伸ばしてみました」「ちょっと久しぶりの暗め髪ロング！ どうでしょうか！！！ 」と最新のヘアスタイルについてコメント。

続けて、「まだまだ暑くて私はノースリーブ生活です。。 季節の変わり目だから体調に気をつけてね！！！」と綴ると、胸の辺りまである落ち着いたカラーのロングヘアに、ホワイトのノースリーブを合わせた姿を披露した。

この投稿に対し、ファンからは、「久々のロング新鮮で激メロ」「なんでそんなに可愛いの？」「すごく似合ってる」「最強かわいい」「透明感えぐ」「ドキドキしてます」などの声が集まっている。

齊藤は、2017年に指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「=LOVE」のメンバーとして加入し、2023年1月に卒業。現在は女優として活躍の場を広げており、大人気漫画の実写版【推しの子】では主人公の双子の妹・星野ルビー役を務め、現在放送中の日本テレビ系ドラマ『放送局占拠』にはテレビ局のアシスタントディレクター・忽那翡翠（座敷童）役で出演している。