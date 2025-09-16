おやつカンパニーは、間食における健康ニーズ“ちょっと気になる”に寄り添い、すこやかな“おやつ生活”を応援する「おやつのチカラ」シリーズを展開している。

そんな「おやつのチカラ」シリーズに、忙しい毎日のリフレッシュタイムにぴったりなスイートな甘さのスナック「プチラスク（濃厚たまごのシュガー味／ベイクドショコラ味）」を、9月15日から発売する。

コロナ禍を経て健康意識が変化する中で食事領域だけでなく、“間食における健康ニーズ”も高まっている。自社調査（インターネット調査（20代〜60代男女、n＝600、2024年10月実施））によると、スナック菓子を食べない人（26.6％）に比べて、スナック菓子を毎日食べる人（71.4％）の方が、健康に気をつかっている人の割合が多いことが判明した。健康に気をつかいながらも、おやつを楽しみたいというニーズが見えてきた。そこで、「たっぷり、たのしい“おやつ”と“夢”の創造」を企業理念に掲げる私たちおやつカンパニーが、普段のおやつをもっと美味しく・健康的に楽しみたい人に向けてリラックスタイムにピッタリなスイートな甘さと、からだにうれしい成分を両立した新たなスナック「プチラスク」を開発した。



「プチラスク（濃厚たまごのシュガー味）」

食物繊維とカルシウム入りの「プチラスク（濃厚たまごのシュガー味）」は、たまごを使ってサクサク食感に焼き上げたパンを、やさしい甘さのシュガー味に仕上げたひとくちサイズのラスクとなっている。



「プチラスク（ベイクドショコラ味）」

「まもり高める乳酸菌L−137」とカルシウム入りの「プチラスク（ベイクドショコラ味）」は、準チョコレートをパン生地に練り込んでカリカリ食感に焼き上げ、こんがりとしたショコラの甘さが広がる味わいに仕上げている。

持ち運びにも便利なチャック付きで、ちょこちょこ食べにもちょうどいい、ひとくちサイズ。からだにうれしい成分も、食感も甘さも選べる2種類の「プチラスク」で、忙しい毎日のリフレッシュタイムをちょっとしたご褒美タイムに変えてみては。

［小売価格］各162円前後（税込）

［発売日］9月15日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp