秋冬の主役スニーカーはこれで決まり！「Ami Paris」らしいエレガントさ漂う、美シルエットな一足にご注目
フランス発のブランド「Ami Paris（アミ パリス）」から、新しいスニーカーモデルがお目見え。
新作の「Mirage（ミラージュ）」は、メッシュ素材の柔らかなアッパーとスパイク調のソールがアクセントになった、モードで実用的なアイテムです。アッパーをレザーに置き換えたプレミアムモデルも必見！
秋冬向けのおしゃれスニーカーをお探しの方は、店舗や公式オンラインでぜひチェックしてみてくださいね。
「Ami Paris」から美シルエットな新作スニーカーが登場
パリからインスピレーションを得たという、「Ami Paris」の新作スニーカー「Mirage」。
夢と現実の融合をコンセプトに、流れるような美しいシルエットで“リラックスしたエレガンス”を表現しているそう。
都会的で履き心地の良いユニセックススニーカーは、おしゃれさん達の間で話題になりそうですよ。
メッシュモデルは、全4カラーで展開
「Mirage」は、メッシュとレザーを使った、2種類のアッパー素材で展開されています。
メッシュモデルの「ブラック メッシュ Mirage ロートップ スニーカー」（税込6万9300円）は、アッパーに施された、波打つようなコントラストカラーのステッチがアクセント。
さらに、丸みを帯びたスパイク風のラバーソールが、存在感をより際立たせてくれますよ。
カラーバリエーションは、ブラックを含む4種類がラインナップ。
アイボリーベージュのメッシュに、パープルのシューレースを合わせた「ホワイト メッシュ Mirage ロートップ スニーカー」（税込6万9300円）や、
深みのある「グリーン メッシュ Mirage ロートップ スニーカー」（税込6万9300円）は、秋冬シーズンにぴったりです。
軽やかな印象がお好みなら、「ブルー メッシュ Mirage ロートップ スニーカー」（税込6万9300円）がおすすめ。
シュータンのハートマークや、ヒールの『AMI』ロゴにご注目
凸凹したソールから続くように設置されたヒールプルには、『AMI』のロゴが大きくあしらわれていますよ。
また、シュータンには本ブランドのシグネチャーである『Ami de Cœur（ハートにA）』がデザインされ、どの面からも「Ami Paris」らしさが漂う仕上がり。
上質なホワイトレザーのスニーカーも見逃せない
アッパーに柔らかなナッパレザーを採用した、プレミアモデルの「ホワイト スムースレザー Mirage ロートップ スニーカー」（税込7万7000円）は、クリーンで洗練された美しさが魅力です。
オールホワイトカラーで統一された一足は、カジュアルにも上品にも履きこなせそう。
コーデの主役になってくれそうなエレガントスニーカーを、お迎えしてみてはいかがでしょうか？
「Ami Paris」公式オンラインストア
https://www.amiparis.com/ja-jp
参照元：AMI Paris Japan株式会社 プレスリリース
