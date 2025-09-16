

「マウントレーニア DECAF カフェインレス」

森永乳業は、チルドコーヒー売上No.1ブランド（出典：インテージSRI＋を用いた同社調べ（全国）2024年4月〜2025年3月推計販売規模（金額））「マウントレーニア」の中でも、直近2年で115％（出典：インテージSRI＋を用いた同社調べ（全国）2022年3月〜2025年2月推計販売規模（金額）量販）と大きく伸長しているフレーバーであるカフェインレスタイプの商品を「マウントレーニア DECAF カフェインレス」として、9月15日週から順次リニューアルする。さらに、「マウントレーニア カフェラッテ ノンスイートラテ」も9月22日週から、順次パッケージリニューアルする。

「マウントレーニア DECAF カフェインレス」は森永乳業のコーヒー鑑定士が厳選したカフェインレス豆を使用した、本格コーヒーのおいしさをそのままに楽しめるカフェラテ。健康志向の高まりを受け、カフェインレス市場は成長著しく、カフェインレスコーヒー豆の輸入量は直近10年で1.5倍（全日本コーヒー協会 5月）に伸長しており、コーヒーを飲む際の選択肢として「カフェインレスコーヒー」は定着した。

夜寝る前にカフェラテを飲みたい人も、カフェインを気にせずにおいしいカフェラテを楽しめる。

そして、今回のリニューアルによって、カフェインレスコーヒーの飲用意向の高い若年層にも手に取りやすいスタイリッシュなデザインに刷新した。



「マウントレーニア カフェラッテ ノンスイートラテ」

また、「マウントレーニア カフェラッテ ノンスイートラテ」は森永乳業のコーヒー鑑定士がノンスイートのために厳選したオリジナルブレンドを国内で焙煎し、挽きたての豆を自家抽出したエスプレッソコーヒーを使用した、こだわりのつまった味わいとなっている。さらにコーヒーを贅沢に使用したリストレット製法（通常量のエスプレッソを通常の半分程度の水量で抽出し味わいを凝縮）を用いることで、味わいをぎゅっと凝縮した。砂糖不使用のミルクとエスプレッソたけで作ったカフェラテなので、甘さや糖質が気になる人や、無糖ラテが飲みたい人に気軽に楽しめる。

今回のリニューアルにおいて、商品特長である「カフェラテ」、「砂糖不使用」ということがより伝わるパッケージデザインに進化した。

ぜひ「マウントレーニア DECAF カフェインレス」、「マウントレーニア カフェラッテ ノンスイートラテ」、好みの味わいで「偉大なる、ひとやすみ」を過ごしてほしい考え。

［小売価格］各190円（税別）

［発売日］

マウントレーニア DECAF カフェインレス：9月15日（月）週から

マウントレーニア カフェラッテ ノンスイートラテ：9月22日（月）週から

