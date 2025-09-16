スノーピークは、ローソンとコラボレーションし、スノーピークが監修した商品を9月16日から関東甲信越地区（新潟県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）のローソン店舗（約4600店：8月末時点、「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」を除く）で発売する。ローソンにいてスノーピークとコラボレーションした商品を発売することは初となる。

ローソンは、「私たちは“みんなと暮らすマチ”を幸せにします。」をグループ理念としている。また、スノーピークはキャンプを通じて、豊かな時間を届け、人々を幸せにすることを目指している。その2つの企業が出合い、キャンプを楽しむ理由のひとつでもある「キャンプ飯」に焦点を当てた。そしてローソンの店舗を通して、どこでも手軽にキャンプ飯を味わい、キャンプ気分を満喫してもらいたいという想いのもと、コラボレーションが実現した。



「スノーピーク監修 焼チーズカレーおにぎり（スモーク風味）」

今回発売する商品は、キャンプ飯の代表格のひとつである燻製料理をイメージした「スノーピーク監修 焼チーズカレーおにぎり（スモーク風味）」、焼き目をつけることで人気の定番キャンプ飯のホットサンドが楽しめる「スノーピーク監修 ランチパック ずっしりハムカツ＆ハニーマスタード」の2品。



「スノーピーク監修 ランチパック ずっしりハムカツ＆ハニーマスタード」

「スノーピーク監修 焼チーズカレーおにぎり（スモーク風味）」は、カレー風味のご飯にスモーク風味のソース、玉ねぎ、豚肉を混ぜ、チーズをトッピングして焼き上げている。「スノーピーク監修 ランチパック ずっしりハムカツ＆ハニーマスタード」は、濃厚ソースで味付けした食べ応えのある厚切りのハムカツにハニーマスタードソースをあわせ、ふんわりやわらかな食感の食パンでサンドしている。スノーピークのホットサンドクッカー「トラメジーノ」で焼くことで、さらに美味しく食べることができる。

スノーピークは今回のコラボレーションを通して、誰もが楽しめるキャンプでの食体験を創出し、より多くの人にキャンプの醍醐味を届けたい考え。

［小売価格］

スノーピーク監修 焼チーズカレーおにぎり（スモーク風味）：235円

スノーピーク監修 ランチパック ずっしりハムカツ＆ハニーマスタード：289円

（すべて税込）

［発売日］9月16日（火）

スノーピーク＝https://www.snowpeak.co.jp

ローソン＝https://www.lawson.co.jp