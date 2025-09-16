松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、9月17日午後3時から、「バジルタルタルチキンかつ定食」「紅生姜タルタルチキンかつ定食」を発売する。

今回、松のやからやわらかくジューシーな「チキンかつ」シリーズに、新たな仲間が参戦する。バジルがふわっと香る「バジルタルタルチキンかつ定食」、紅生姜のさっぱり食感を感じる「紅生姜タルタルチキンかつ定食」の2種類は、ご飯が恋しくなること間違いなし。



左から：「バジルタルタルチキンかつ定食」「紅生姜タルタルチキンかつ定食」

風味豊かなタルタルが特徴の定番人気「タルタルチキンかつ定食」、味噌ダレがかかった「味噌チキンかつ定食」、さっぱり大根おろしがのった「鬼おろしポン酢チキンかつ定食」に加え、チキンかつをシンプルに堪能できる「チキンかつ定食」は現在販売中。さらに、松のや自慢の本格唐揚げや、プリップリの海老フライを組み合わせた盛合せ定食も販売している。チキンかつが大好きなあなたへ。ぜひ賞味してほしいという。

［小売価格］

バジルタルタルチキンかつ定食：890円

紅生姜タルタルチキンかつ定食：890円

単品 バジルタルタル：150円

単品 紅生姜タルタル：150円

（すべて税込）

※持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要

［発売日］9月17日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp