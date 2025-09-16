ストライプインターナショナルが展開するブランド「Areeam（アリーム）」は、Disney Collection「オズワルド」を9月19日にECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。

Areeamは、“好きが詰まった洋服で心から輝ける自分に・・・”をコンセプトに、インフルエンサー、Youtuberとして活躍する「あいにゃん」がプロデュースするブランド。あいにゃん自身が大のディズニーファンでもあることから、Disney Collectionも数多く展開している。



左から：ボアトレーナー、MIXニットカーディガン、ストライプシャツ

今回、AreeamのDisney Collectionから、いつも陽気でときどき怒りっぽいうさぎのキャラクター「オズワルド」が初登場する。同コレクションでは、「オズワルド」のモノトーンな世界観をAreeamらしいデザインに落とし込んだアイテム全5型を展開する。

ふわふわなボア素材が体を包み込むトレーナーには、「オズワルド」のおちゃめな表情を刺繍した。ツイード風に編んだニットカーディガンには、立体的なワッペン刺繍とパールボタンを取り入れ、よりレトロな魅力が引き立つデザインに仕上げた。



左から：ビッグシルエットニットプルオーバー、ラメトートバッグ

また、ユニセックスで着用可能なアイテムは、2型をラインアップする。取り外し可能なリボンが付いたストライプシャツには胸元に「オズワルド」の刺繍を施し、もちっとした肌触りのニットプルオーバーには遊び心あふれるロゴアートを採用した。

そのほか、キラキラと輝くフィルム入りの巾着型バッグも用意している。

Disney Collection「オズワルド」にぜひ注目してほしい考え。

［小売価格］

オズワルド／ボアトレーナー：1万4900円

オズワルド／MIXニットカーディガン：1万4500円

オズワルド／ストライプシャツ：1万1900円

オズワルド／ビッグシルエットニットプルオーバー：1万2500円

オズワルド／ラメトートバッグ：7900円

（すべて税込）

［発売日］9月19日（金）

ストライプインターナショナル＝https://www.stripe-intl.com